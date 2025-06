Torneo di beneficenza per l’Afasia con le leggende del Livorno Calcio

Il Centro Sportivo Livorno 9 (via Montelungo, 18) ospiterà un torneo triangolare di calcio di beneficenza, promosso da C.S.D. Livorno 9 in collaborazione con Afasia.TV

Un evento all’insegna dello sport, del cuore e della memoria calcistica amaranto. Venerdì 20 giugno 2025, alle ore 19:30, il Centro Sportivo Livorno 9 (via Montelungo, 18) ospiterà un torneo triangolare di calcio di beneficenza, promosso in primis da Davide Crovetti e da C.S.D. Livorno 9 in collaborazione con Afasia.TV.

Le tre squadre che scenderanno in campo:

Carducci/Endas Colline;

Squadra Istruttori Livorno 9;

Squadra Cral Cgil.

A scendere in campo saranno tre veri simboli della storia recente del Livorno Calcio: Luca Mazzoni, Alessandro Doga e Andrea Luci. Tre nomi che hanno lasciato un segno indelebile nella tifoseria amaranto e che, per una sera, torneranno a indossare gli scarpini per una nobile causa: raccogliere fondi per sostenere persone affette da afasia, un disturbo del linguaggio che può compromettere la capacità di esprimersi, comprendere, leggere e scrivere.

All’evento parteciperanno anche i Clown di Corsia VIP Libecciati Livorno.

Durante la serata sarà anche conferita una targa a Maurizio Laudicino, direttore marketing dell’U.S. Livorno 1915, come riconoscimento per il suo impegno.

L’iniziativa sostiene progetti concreti: il ricavato del torneo e delle vendite del libro “I racconti di Lisa & Federico” — scritto da Lisa Azzurra Musetti e Federico Lo Cicero — sarà destinato a finanziare corsi gratuiti di logopedia e fisioterapia, fondamentali per chi convive con l’afasia. Il libro sarà disponibile al costo simbolico di 10 euro, interamente devoluti in beneficenza.

L’ingresso all’evento è a offerta libera. È possibile contribuire anche tramite IBAN: IT11M08461 139 000 000 109 719 32.

Un’occasione per tifare, sorridere, ricordare e soprattutto fare del bene, immersi nella passione per il calcio e nella solidarietà che caratterizza il cuore di Livorno.

