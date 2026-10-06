Torneo di calcio femminile nel ricordo di Francesco Ferruccio Capovani

Tante giovani atlete hanno dato vita a una giornata intensa. Martina, nipote di Francesco, era presente alle premiazioni e ha voluto condividere con tutti i presenti un breve pensiero in ricordo dello zio

Il calcio oggi ha avuto un motivo in più per scendere in campo. Si è svolto a Livorno il Memorial Francesco Ferruccio Capovani, una giornata dedicata alla memoria di Francesco, scomparso il 29 aprile 2025, e al suo lungo impegno nel mondo dello sport. Francesco aveva costruito negli anni rapporti e amicizie attraverso il calcio, vivendo esperienze in diverse realtà tra Toscana, Liguria e Versilia. Anche per questo la manifestazione ha rappresentato un’occasione per riunire persone e società che condividono la stessa passione. A contendersi il torneo sono state otto squadre: Livorno Calcio Femminile, Pisa Sporting Club, Vigor, Poggibonsi, Bellaria, Sestese Aglianese, Siena Calcio Femminile e Amore Aglianese. Tante giovani atlete hanno dato vita a una giornata intensa fatta di partite, emozioni e confronto, accompagnate da allenatori, famiglie e sostenitori.

Pisa conquista il Memorial ai rigori

Il torneo ha avuto il suo epilogo nella sfida tra Livorno e Pisa Sporting Club. Una finale combattuta ed equilibrata, arrivata fino ai calci di rigore, dove il Pisa è riuscito a imporsi conquistando il primo posto e il trofeo. Per il Livorno, invece, un secondo posto che nulla toglie a una giornata vissuta con grande partecipazione e che ha visto la squadra arrivare fino all’ultimo atto della competizione.

Il ricordo di Francesco affidato a Martina

Il momento più emozionante della giornata è stato sicuramente quello dedicato alla famiglia Capovani. A rappresentarla era presente Martina Capovani, nipote di Francesco, che ha voluto condividere con le ragazze e con tutti i presenti un breve pensiero in ricordo dello zio. Martina ha poi partecipato alle premiazioni, consegnando i riconoscimenti a tutte le squadre che hanno preso parte al torneo. Ma il momento più significativo è arrivato quando il capitano del Livorno Calcio Femminile ha consegnato a Martina una targa dedicata a Francesco, un gesto voluto dalla società per restituire alla famiglia una parte dell’affetto che Francesco aveva saputo creare nel corso degli anni. Un’immagine semplice e particolarmente intensa: Martina che premia le ragazze e, subito dopo, riceve a sua volta un riconoscimento in memoria di Francesco.

Non solo un torneo

Il Memorial è nato con l’idea di ricordare Francesco attraverso ciò che più rappresentava il suo modo di vivere lo sport: la presenza, la condivisione, il rapporto con le squadre e soprattutto la voglia di stare vicino alle giovani atlete. Per questo la giornata non è stata soltanto una competizione. È stata una giornata nella quale il ricordo è diventato incontro, il dolore è diventato condivisione e il campo è tornato a essere il luogo attraverso cui parlare di Francesco. L’obiettivo è che questo appuntamento possa crescere e diventare negli anni un momento fisso del calendario sportivo, continuando a coinvolgere società e ragazze provenienti da territori diversi. Perché il modo più bello per ricordare qualcuno che ha amato il calcio è, forse, continuare a riempire quel campo di palloni, sorrisi e nuove storie.

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