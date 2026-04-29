Torretta Volley, promozione in Serie B con due turni d’anticipo

Successo decisivo a Colle Val d’Elsa e stagione dominata: 23 vittorie su 24, numeri da record e crescita dopo la delusione dello scorso anno

Il Torretta Volley Livorno taglia il traguardo più atteso e lo fa con l’autorevolezza delle grandi squadre: la vittoria a Colle Val d’Elsa consegna ai livornesi la promozione matematica in Serie B con due turni di anticipo, al termine di una stagione dominata. I numeri raccontano con chiarezza la portata dell’impresa: 23 successi in 24 gare, una continuità impressionante e la capacità di mantenere sempre il controllo del campionato. La formazione guidata da coach Francesco Orsolini ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime giornate, senza mai cedere terreno alle inseguitrici. Un percorso costruito nel tempo, che affonda le radici anche nella delusione della passata stagione. La finale persa contro Massa ha rappresentato un punto di svolta, trasformandosi in stimolo per una crescita collettiva evidente. Il gruppo si è presentato più solido, più maturo e soprattutto più consapevole dei propri mezzi. A certificare la superiorità del Torretta Volley anche i dati tecnici: sette tie-break vinti su sette, 70 set conquistati a fronte di soli 20 ceduti e il miglior quoziente punti del girone. Indicatori che testimoniano non solo qualità, ma anche una tenuta mentale costante nei momenti decisivi. Questo il roster protagonista della promozione: Bagnoli Nicola, Costa Gabriele, Del Mastio Samuele, Galoppini Alessandro, Galoppini Federico, Gianassi Matteo, Malacarne Lorenzo, Melani Elia, Mattolini Filippo, Olmi Jacopo, Riposati Luca, Riposati Marco, Tellini Paolo. Alla guida tecnica Francesco Orsolini, affiancato dallo staff composto da Franco Fabbri, Fausto Galoppini, Simone Del Mastio, Riccardo Paolucci e Alessandro Peruzzi. Il risultato sportivo si inserisce all’interno di un progetto più ampio, fondato sulla valorizzazione del settore giovanile e sulla crescita degli atleti anche sotto il profilo umano. Un percorso che negli anni ha consolidato l’identità della società, rendendola un punto di riferimento nel panorama pallavolistico regionale. La promozione in Serie B rappresenta così non solo il coronamento di una stagione straordinaria, ma anche l’inizio di una nuova fase. Per il Torretta Volley si aprono ora scenari ambiziosi, con la volontà di continuare a competere ad alto livello, mantenendo saldi i principi che hanno accompagnato questa cavalcata vincente

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