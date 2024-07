Tre argenti per il Vvf Tomei ai campionati master di canottaggio

Il gruppo sportivo VVF Tomei di Livorno era presente con tre canottieri tornati tutti con l’argento al collo

Sul Lago di Candia Canavese in Piemonte si sono svolti i Campionati Italiani Master. Il gruppo sportivo VVF Tomei di Livorno era presente con tre canottieri tornati tutti con l’argento al collo. Splendida gare nel singolo master C per Giulia Persico che dopo i mille metri di percorso è giunta seconda al traguardo con un tempo di tutto rilievo. Altro argento, nel singolo master F, è venuto dalla importante prestazione dell’alfiere del GS Tomei Claudio Cecconi giunto al traguardo dopo una regata percorsa sempre all’attacco, tallonando un forte canottiere della Retica. Infine ancora un secondo posto per Walter Bollati e Claudio Cecconi nell’otto misto master F VVF Tomei – Canottieri Caprera Torino.

