Tre atleti alle finali dei Campionati Italiani Assoluti Fijlkam

Sono tre gli atleti labronici dell’Accademia dello Sport dei Tecnici Alessio Magnelli e Carmelo Triglia, Matilde Gronchi, Nicola Guelfi e l’appena diciottenne Emanuele Magnelli, a staccare il pass per le finali dei Campionati Italiani Assoluti Fijlkam

Qualifiche Campionati Italiani Assoluti, una gara da dentro o fuori che spesso vale un’intera stagione agonistica. Sono tre gli atleti labronici dell’Accademia dello Sport dei Tecnici Alessio Magnelli e Carmelo Triglia a staccare il pass per le finali dei Campionati Italiani Assoluti Fijlkam che si terranno ad Ostia dal 28 al 30 Marzo. Matilde Gronchi, Nicola Guelfi e l’appena diciottenne Emanuele Magnelli, autori di una bellissima gara tenutasi nel palasport di Certaldo (FI). L’accademia dello Sport vince 2 delle 11 categorie di kumite (combattimento). Primo posto di Matilde Gronchi nella categoria femminile -50kg che vince abilmente 3-0 la finale di categoria. Quinto posto per Nicolas Guelfi che, nella categoria “regina” -75kg maschile, vince per 8-0 i quarti di finale per poi arrendersi in semifinale e finale dopo un vantaggio iniziale. Vince la propria categoria -84kg maschile Emanuele Magnelli, classe 2006, con tre incontri ben condotti. Emanuele vince i quarti di finale per 4-0, la semifinale 6-0 e la finale con un secco 2-0, segnando a proprio favore 12 punti senza subirne alcuno. Non si qualifica, purtroppo, il quarto atleta in gara, Joele Bargagna nella -75kg nonostante una buona prova pareggiando 2-2 (perso per vantaggio iniziale Sensho) gli ottavi di finale e non venendo ripescato. Gli atleti erano accompagnati dai tecnici Alessio Magnelli e Nicola Spadoni.

