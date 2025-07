Tre livornesi campioni del mondo di maxi basket

Congratulazioni ai tre livornesi campioni del mondo di maxi basket Jacopo Stolfi (play/guardia), Luca Granchi (allenatore), Paolo Maltinti (team manager)

Tre livornesi sul tetto del mondo: Jacopo Stolfi (play/guardia), Luca Granchi (allenatore) e Paolo Maltinti (team manager). Sono loro che con la maglia azzurra della Nazionale Italiana M40 (over 40) di pallacanestro conquista il titolo di Campione del Mondo al 17° World Maxibasketball Championship, disputatosi in Svizzera tra Lugano, Locarno e Bellinzona dal 27 giugno al 6 luglio 2025. Un percorso entusiasmante e dominato fin dall’inizio quello degli azzurri, che hanno messo in mostra talento, esperienza e spirito di squadra in ogni gara, portando a casa una serie di vittorie nette contro alcune delle selezioni più competitive del panorama internazionale:

• Italia – Spagna 115-51

• Italia – Brasile 91-59

• Quarti di finale: Italia – Italia B 83-69

• Semifinale: Italia – Inghilterra 89-77

• Finale: Italia – Germania 105-79

Nella finalissima, disputata a Lugano davanti a un pubblico caloroso e internazionale, gli Azzurri hanno dominato la Germania con una prestazione magistrale, confermandosi la squadra più completa e spettacolare del torneo. Il trionfo rappresenta il culmine di un progetto sportivo nato due anni fa, affidato a Paolo Maltinti che ha valorizzato giocatori ancora attivi ad altissimi livelli e in grado di unire l’esperienza alla voglia di mettersi ancora in gioco su un palcoscenico mondiale. Le energie e la leadership del capitano Alessandro Ceparano sono poi state determinanti per la creazione di un gruppo fantastico come quello di quest’anno. Senza dimenticare quelli che lo scorso anno hanno vinto un bronzo agli Europei di Pesaro, come Luigi Dordei, Pierre Diedhou, Marco Gnaccarini e Manu Carrizo, che hanno continuato a dare carica e supporto anche da lontano. Un successo che va oltre il risultato sportivo, testimoniando la forza del movimento Maxibasket in Italia e l’impegno costante di FIMBA Italia nel rappresentare con orgoglio i colori azzurri nel mondo.

I giocatori: Alessandro Ceparano (C), Francesco Boffini, Stefano Maioli, Daniele Mario Benzoni, Daniel Chiragarula, Claudio Casiraghi, Michele Ferri, Jacopo Stolfi, Victorio Musso, Danilo D’Orta, David Moss, Gionata Zampolli, Federico Lestini, a disposizione Davide Perazzi. Allenatore Luca Granchi, Team Manager Paolo Maltinti, Preparatore Fisico Alan Rimondi.

