Tre livornesi campioni di Italia di football americano con i Guelfi

Giacomo e Matteo, che ringraziamo per la disponibilità, nelle foto da loro inviate

Giacomo Mibelli, Matteo Lodovichi e Paolo Piaggio sono i tre livornesi che militano nella squadra che sabato 28 giugno ha conquistato il titolo

Sabato 28 giugno allo Stadio di Glass Bowl Stadium dell’Università di Toledo Ohio, alle 21:00 ora italiana, si è svolto l'”Italian Bowl XLIV” 2025 ovvero la finale del campionato italiano di football americano fra Guelfi di Firenze e Dolphins Ancona. Il risultato finale è stato di 49 a 14 per i Guelfi che chiudono così la stagione agonistica con 12 vittorie su 12 partite. I Guelfi sono campioni d’Italia per la seconda volta nella loro storia a tre anni di distanza dal trionfo del 2022 a Bologna. Un trionfo che profuma di salmastro visto che nella squadra militano tre livornesi: Giacomo Mibelli, Matteo Lodovichi e Paolo Piaggio che nonostante il grave infortunio è sempre stato accanto alla squadra. Giacomo gioca da due anni nei Guelfi con il ruolo di wide receiver. “Questa partita a Toledo è stata veramente una esperienza unica. Sono contento di aver dato il mio contributi segnando un touchdown già nelle prime battute di gioco con un ottimo passaggio del nostro QB Andrea Fimiani”. Giacomo ha partecipato con la nazionale Blue Team di football americano all’amichevole con il Canada che si è svolta il 19 aprile 2025 a Cagliari. Mentre ha preso parte con la nazionale di Flag football ai campionati del mondo che si sono tenuti a Lahti, in Finlandia, dal 27 al 30 agosto 2024 conquistandosi l’accesso alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. “L’esperienza di Toledo è stata stupenda – prosegue il centro della linea di attacco, Matteo – ho vissuto tutta la settimana da vera squadra e famiglia con allenamenti, meeting e video. Lo stare insieme ha reso l’esperienza ancora più incredibile”. Matteo è partito dagli Etruschi Livorno insieme a Paolo poi è passato a Pisa in seconda divisione per un anno e da una decina di anni gioca nei Guelfi a Firenze con i quali ha disputato 4 finali, 2 vinte e 2 perse.

