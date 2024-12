Tre nuovi ingressi nella Libertas Unicusano

Dopo le conferme delle serie A oro, la finale scudetto, per le squadre maschile e femminile assoluta e U23 tre nuovi ingressi volti a rafforzare e allargare la famiglia amaranto. Martina Leorato è una saltatrice in alto che vanta un personale di 1,80 e dopo un 2023 difficile è tornata a saltare a ottimi livelli nella scorsa stagione arrivando a quota 1,79 con altre due gare a 1,78 con grande consistenza di risultati che le hanno consentito di prendere parte ai Campionati italiani assoluti di La Spezia. Nel suo palmarès un titolo italiano indoor U23, un bronzo e svariate finali nazionali, nel 2024 è risultata ottava atleta italiana. Proviene dalla Atletica San Bonifacio Valdalpone. Tommaso Russo è un giovane pesista classe 2006 dal grande fisico. Nella passata stagione in occasione dei Campionati italiani di categoria ha messo a referto il suo primato con l’attrezzo da 6kg con 16,18m conquistando la medaglia di bronzo, proviene dalla Libertas Amatori Benevento e si presenta come miglior juniores nel 2025. Alex Perrella è un giovanissimo giavellottista. Fratello di Giancarlo, già atleta nelle fila amaranto, Alex ha indossato nel 2024 la sua prima maglia azzurra ai campionati europei a Banska in Slovacchia. Dopo aver staccato agli Italiani di Molfetta il pass per gli Europei U18, con un gran lancio Alex è riuscita a prendere parte anche alla finale europea chiudendo al 12° posto. Vanta un primato da 64,57m terzo in Italia proviene dalla Nuova Atletica Isernia. Per lui all’attivo due argenti ai Campionati italiani con il fratello Giancarlo andrà a formare una coppia di giavellottisti di grande interesse nazionale.

