Tre ori per la polisportiva La Rosa al campionato interprovinciale

Lo staff tecnico e tutte le pattinatrici della polisportiva si complimentano per l'ottimo bottino di medaglie conquistato

Durante il weekend scorso nel Pattinodromo di Maliseti nella città di Prato si è svolta la prima edizione del campionato interprovinciale di categoria degli esercizi liberi dove tre atlete della polisportiva La Rosa Livorno hanno presentato il loro programma di gara conquistando solo medaglie d’ oro. Nella categoria Giovanissimi A, anno 2017 conquista il podio Ludovica Mazzola presentando un brillante programma sulle note latino americane di Rio. Nella categoria Esordienti A, anno 2015, Beatrice Nannipieri conquista l’ oro presentando il programma di gara sulle note della Bella e la Bestia. Nella categoria Juniores, Mya Balloni conquista un altro oro alla sua prima competizione per la stagione 2025. Queste atlete sono state accompagnate a scendere in pista dal tecnico Savi Cinzia. Lo staff tecnico e tutte le pattinatrici della polisportiva si complimentano per l’ottimo bottino di medaglie conquistato. Quella della fase interprovinciale è una prova che serve sia a dare un metro d’ inizio della preparazione tecnica delle atlete, a rompere il ghiaccio per il nuovo anno sportivo ma soprattutto ad arricchire il confronto con le altre atlete che poi disputeranno a breve incontri regionali.

Condividi:

Riproduzione riservata ©