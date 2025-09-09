Tre studenti livornesi sul galeone vincitore della Sfida Remiera delle Università

Congratulazioni a Mattia vogatore del Venezia, a Sara vogatrice dell'Ardenza e ad Alessandro vogatore del Borgo. I tre livornesi facevano parte dell'equipaggio del CUS Pisa che per la prima volta ha conquistato la competizione

Il galeone pisano torna a casa con una vittoria che profuma di storia. Nel cuore di Venezia, davanti al pubblico della Regata Storica, il CUS Pisa ha conquistato per la prima volta la Sfida Remiera delle Università, scrivendo una pagina indimenticabile per lo sport universitario e per il canottaggio toscano. La regata, organizzata da Università Ca’ Foscari, IUAV e CUS Venezia, dal 2004 raduna alcuni degli atenei più prestigiosi, che si sfidano a colpi di remo sui galeoni storici da otto vogatori più timoniere. Fino a oggi avevano quasi sempre trionfato gli equipaggi di casa, rendendo l’impresa pisana ancora più straordinaria. Dopo oltre dieci anni di assenza, Pisa è tornata e ha fatto centro: sabato ha dominato il girone eliminatorio vincendo tutte le regate sui 270 metri, per poi superare in finale l’Università di Vienna sulla distanza classica dei 750 metri, dal Ponte di Rialto fino a Ca’ Foscari. Dietro questo successo ci sono volti e storie di giovani che hanno portato entusiasmo e determinazione in acqua. Tre di loro arrivano proprio da Livorno e dal Palio Marinaro, cuore pulsante del remo cittadino: Mattia Barbaro, classe 2002, studente di Economia a Pisa, da quattro anni voga con la Sezione Nautica Venezia; Sara Sorrentino, classe 2005, studentessa di Storia dell’Arte a Pisa, da tre anni vogatrice della Sezione Nautica Ardenza e Alessandro Bernardini classe 2001, vogatore del Borgo Cappuccini dal 2021, studente di Economia a Pisa. Per entrambi l’esperienza veneziana è stata la consacrazione di un percorso iniziato tra i gozzi livornesi, cresciuto tra allenamenti, sfide e tanta passione. Stavolta, però, c’era addosso una maglia diversa: quella del CUS Pisa, che grazie anche al loro contributo ha conquistato la Sfida Remiera delle Università. Una vittoria che porta orgoglio a Pisa ma anche a Livorno, confermando la forza del movimento remiero locale e in particolare la crescita del settore femminile, ormai sempre più protagonista.

