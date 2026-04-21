Trionfo del Gruppo Lottatori Livornesi agli Italiani Under 20

Oro a squadre nel maschile e secondo posto nel femminile: una prestazione di alto livello ai Campionati di Ostia. Spiccano le tre medaglie d’oro conquistate da Brando Magnani

Il 18 e 19 aprile, al PalaPellicone di Lido di Ostia, si sono svolti i Campionati Italiani Under 20 di lotta, maschili e femminili, uno degli appuntamenti più importanti del panorama nazionale giovanile. Protagonista assoluto il Gruppo Lottatori Livornesi, che ha scritto un’altra pagina memorabile della propria storia conquistando il titolo italiano a squadre nella competizione maschile e un prestigioso secondo posto in quella femminile. Un risultato di grande valore per la storica palestra di via Lulli, costruito attraverso impegno quotidiano, spirito di squadra e passione: elementi che continuano a contraddistinguere la società labronica. Determinante il contributo dei 14 atleti scesi in gara, capaci di ottenere risultati di rilievo sia a livello individuale che collettivo. Spiccano le tre medaglie d’oro conquistate da Brando Magnani, autore di una finale al cardiopalma vinta negli ultimi istanti dopo un match combattuto fino all’ultimo secondo; Edoardo Villano, che ha dominato la propria categoria imponendosi con autorevolezza; e Michael Baggiani, protagonista di un percorso netto, concluso senza particolari difficoltà. Quattro gli argenti: Elio Meloni, penalizzato da una disattenzione nel momento decisivo; Natalia Martinez, autrice di una prova di grande determinazione; Ryan Peruzzi, fermato solo in finale dopo un torneo di alto livello; e Sara Larocca, che ha conquistato il podio con prestazioni solide e autorevoli. Due le medaglie di bronzo, ottenute da Aaron Danero, come sempre generoso e combattivo, e Gioele Chiavacci, autore di una prova convincente.

Importanti anche i piazzamenti degli altri atleti: Greta Peruzzi ha chiuso al quarto posto, confermando segnali di crescita; Anna Bernardini, quinta, è stata penalizzata da alcune decisioni arbitrali; Lorenzo Marchesini ha ottenuto il sesto posto in una categoria non abituale; Mitia Grieco ha terminato settimo mostrando progressi; mentre Pietro Franceschi, sedicesimo, ha affrontato la competizione con spirito di apprendimento, accumulando esperienza preziosa. A guidare il gruppo, lo staff tecnico composto dagli allenatori Yandro Quintana, Massimiliano Braschi ed Emiliano Cicconofri, insieme all’osteopata Francisco Vanzi. Un risultato complessivo che conferma il Gruppo Lottatori Livornesi tra le realtà più solide e competitive del movimento nazionale, capace di coniugare risultati sportivi e sviluppo dei giovani talenti. Il Gruppo Lottatori Livornesi chiude i Campionati Italiani 2026 delle varie fasce d’età (Under 15, Under 17, Under 20 e assoluti) con 10 titoli individuali e 2 titoli a squadre (Under 20 e assoluti).

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