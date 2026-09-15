Trofeo Città di Livorno, torna il tradizionale quadrangolare di basket

Il 19 e 20 settembre la 31ª edizione del quadrangolare organizzato dall’U.S. Livorno Basket. In campo U.S. Livorno Basket, San Vincenzo Basket, Pallacanestro Don Bosco e Fortezza Basket per il primo grande appuntamento cittadino della stagione

Nel 32° anno della presidenza di Paolo Vullo, l’Unione Sportiva Livorno Basket organizza la 31ª edizione del quadrangolare di basket “Trofeo Città di Livorno”, diventato ormai un tradizionale appuntamento del basket cittadino in vista dell’inizio dei rispettivi campionati. Il trofeo nasce nel 1994, da un’idea dei dirigenti dell’U.S. Livorno Basket, dopo gli anni della sinergia che, all’epoca, avevano allontanato il grande basket dalla città di Livorno. L’obiettivo era quello di riportare nel mese di settembre le amichevoli di basket con società militanti nei massimi campionati. La società riuscì a organizzare tornei di buon livello fino al 1997. Successivamente, vista l’assoluta mancanza di interesse sia da parte degli sponsor sia del pubblico, situazione che provocò difficoltà di bilancio, il trofeo venne modificato e utilizzato dall’U.S. Livorno Basket come occasione per testare la squadra in vista del campionato da affrontare. Nel corso degli anni sono stati quindi organizzati tornei con squadre di Serie C regionale e di Serie D. Negli ultimi anni, con la crescita di diverse squadre senior della città, il torneo ha acquisito una sempre maggiore valenza tecnica, diventando anche il primo appuntamento cittadino che vede protagoniste le principali società livornesi. Alla luce della partecipazione della prima squadra al Campionato Nazionale di Serie C Interregionale, l’U.S. Livorno Basket ha invitato tutte le società del territorio livornese iscritte a questo campionato. Oltre alla società organizzatrice, prenderanno parte al torneo il San Vincenzo Basket, anch’esso in Serie C Interregionale, la Pallacanestro Don Bosco, sempre in Serie C Interregionale, e la Fortezza Basket, nuova realtà cittadina neo-promossa in DR1. Il Trofeo Città di Livorno sarà dedicato alla memoria dell’allenatore Silvio Gatto, che ha avuto importanti esperienze alla guida di squadre come Pielle, Libertas e U.S. Livorno. Il torneo si svolgerà venerdì 19 e sabato 20 settembre.

Il programma

Venerdì 19 settembre, le semifinali:

ore 18.30: San Vincenzo Basket – Pallacanestro Don Bosco

ore 20.30: U.S. Livorno Basket – Fortezza Basket

Sabato 20 settembre, le finali:

ore 18.30: finale per il 3° posto

ore 20.30: finale per l’assegnazione del Trofeo Città di Livorno.

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