Trofeo Lovari, la Libertas Livorno 1947 cede in semifinale alla Virtus Bologna (85-65)

Una generosissima Libertas Livorno 1947 tiene testa per 20’ ai Campioni d’Italia della Virtus Bologna, poi cede alla distanza

Pronostico rispettato nella semifinale del Trofeo Lovari di Lucca. Una generosissima Libertas Livorno 1947 tiene testa per 20’ ai Campioni d’Italia della Virtus Bologna, poi cede alla distanza. Bolognesi privi degli Azzurri impegnati ad Eurobasket e anche della stella Edwards, ma comunque in palla e ovviamente più attrezzata sul piano tecnico. Nel primo quarto gli Amaranto partono bene (tripla di Woodson), ma la squadra di Dusko Ivanovic controbatte colpo su colpo facendo valere il tonnellaggio nel pitturato e anche buone percentuali nel tiro da 2. La Libertas però non molla di un centimetro. L’intensità difensiva paga e gli Amaranto restano sempre a stretto contatto dei blasonati avversari. Il primo parziale si chiude 26 a 19 per i bianconeri. Prove di allungo bolognese nel secondo quarto quando la Virtus sale anche a +10, ma la Libertas rientra e con un pizzico di fortuna potrebbe chiudere i primi 20’ con un passivo inferiore ai 6 punti del 41-35. Decisivo per Bologna il baby Accorsi, autore di 9 punti nei primi due quarti con un fantastico 3 su 3 da 3. Nella seconda parte della sfida la Libertas paga lo sforzo prodotto all’inizio per impensierire la Virtus e batte in testa con le idee annebbiate. Bologna scappa fino a +26 e poi chiude 85-65. Oggi alle 18,30 al PalaTagliate la Libertas affronta Napoli nella finale per il terzo posto. I Partenopei nella loro semifinale – giocata prima di LL-Virtus – aveva perso 83-101 contro il Partizan Belgrado. Citazione d’obbligo per i tifosi della Libertas, accorsi in massa a Lucca. Il Comitato Organizzatore del Trofeo Lovari ha premiato il capitano per sempre della Libertas Alessandro Fantozzi. Per lui un ricordo anche da parte dell’Associazione Tifosi. Premio anche per Rossella Bucci, vedova di Coach Alberto che portò la Virtus allo scudetto della stella nel 1984 alla Libertas a un frame dal tricolore nel 1989. Infine la Libertas ha donato al virtussino Daniel Hackett la maglia numero amaranto numero 18 che fu di suo padre nella stagione 1981/82.

Virtus Bologna – Libertas Livorno 85-65

VIRTUS: Vildoza 4, Accorsi 12, Smailagic 9, Taylor 8, Baiocchi, Alston Jr 19, Canka, Hackett 6, Menalo, Morgan 8, Mc Cormack 10, Jallow 9. All. Ivanovic

LIBERTAS: Zanchetta, Woodson 14, Sipala, Tiby 6, Valentini 7, Fantoni 8, Tozzi 3, Filloy 12, Piccoli 8, Isotta, Possamai 3, Filoni 4. All. Diana

NOTE: parziali 26-19, 41-35, 68-44

