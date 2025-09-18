Tutto pronto per la Romito Swim Race

Sabato 20 e domenica 21 settembre 600 atleti si sfideranno nelle acque di Quercianella in quella che è diventata una delle manifestazioni di nuoto in acque libere più importanti in Italia

E’ tutto pronto per la sesta edizione della Romito Swim Race 2025 patrocinata dal Comune di Livorno. Sabato 20 e domenica 21 settembre 600 atleti si sfideranno nelle acque di Quercianella in quella che è diventata una delle manifestazioni di nuoto in acque libere più importanti in Italia. Si parte il sabato pomeriggio con le due gare del Miglio Marino Fin ed Amatori, per proseguire la domenica mattina con la 5k che partirà dal Maroccone per concludersi a Quercianella ed il gran finale con la 800 sprint di domenica pomeriggio dai bagni Paolieri al Moletto sempre a Quercianella. Il mare del Romito si tingerà di giallo con le cuffie, le boette di segnalazione e le grandi boe del percorso, ci sarà la cronaca in diretta, musica, ristoro per 2 giornate all’insegna dello sport e del divertimento. Ci sarà solidarietà con già 8.000 euro raccolti per le associazioni: Autismo Livorno, Down Italia Livorno e Volare Senz’ali. Inoltre l’intero ricavato della gara degli 800 “Swim With Debo Memorial” andrà alla famiglia dell’allenatrice Debora Ramalli scomparsa lo scorso inverno. “Vi aspettiamo al Molletto di Quercianella”.

