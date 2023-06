Uappala Sporting Club Villa Lloyd, grande successo per l’inaugurazione della Coppa Italia Tpra

La kermesse sportiva ad ingresso libero è aperta a tutti gli appassionati di tennis e non solo. Fiore all’occhiello, la ripresa delle partite in live streaming sulla piattaforma TV, Supertennix

Si è inaugurato con grande successo la manifestazione sportiva Coppa Italia Tpra nella suggestiva cornice dello Uappala Sporting Club Villa Lloyd. Con una grande affluenza di pubblico si è svolta la parata di tutte le squadre provenienti da tutte le regioni d’Italia con i tennisti delle squadre che hanno sfoggiato la propria provenienza tra musiche tipiche e divise di gioco. Appuntamento domenica 18 giugno e il prossimo weekend (23-24 e 25 giugno) per le attesissime finali Coppa Italia serie Oro. La kermesse sportiva ad ingresso libero è aperta a tutti gli appassionati di tennis e non solo. Fiore all’occhiello, la ripresa delle partite in live streaming sulla piattaforma TV, Supertennix.

