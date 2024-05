Ultima giornata con vittoria per le ForiTempo

Ultima giornata con vittoria contro lo IES Pisa per 33-40 a favore delle livornesi. Ora i play off

Il cuore oltre l’ostacolo. Nove super donne in campo, supportate da tante donne in tribuna e collegate, conquistano in campo una botta che fa bene al morale. Ultima giornata con vittoria contro lo IES Pisa per 33-40 a favore delle livornesi. Gradito rientro di Bonaccorsi con una vistosa ginocchiera che non impedisce una bella bomba da 3. Grande gara anche di Carboni e Malfatti, top scorer, e di tutto il gruppo. Un gruppo inimitabile che gioca per il piacere di giocare. E ora sotto con i play off.

