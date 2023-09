Un 2023 eccezionale per il circolo velico Antignano

La squadra del Circolo Velico di Antignano della classe 420 brilla in questi ultimi mesi del 2023: Settimana velica di Kiel (DE) con un bel 4° assoluto di Cardi/Tognocchi; campionati Europei in Polonia (Gdynia) dopo pochi giorni con un 7° posto maschile e l’equipaggio femminile Maltese/Urti che dopo il raduno nazionale a Dongo con il tecnico FIV Luigi Picciau partecipano raccogliendo un ottimo 12° assoluto e 4° nella classifica femminile a soli 5 punti dal podio. Mondiali assoluti ad Alicante in Spagna: 6° assoluti con ben 130 imbarcazioni.

A metà settembre a Torbole ecco il campionato italiano 420, dove il CVA sale quattro volte sul podio:

Cardi/Tognocchi 3° Under 19 M e 4° assoluto.

Trovi/Gentili 1°Open M

Ciampinelli/Brunotti 1° Open X (mistoM/F)

Maltese/Urti 1° Under 19 F

Grazie a questo arriva la bellissima notizia che i due equipaggi CVA under 19 rappresenteranno l’Italia ai prossimi campionati del mondo giovanili che si terranno in Brasile a Buzios dal 8 al 16 di dicembre. Ed in tutto questo l’opportunità di crescere grazie all’esperienza e la competenza del team della Federazione Italiana Vela che organizzerà giornate di preparazione coordinate dal Tecnico Luigi Picciau e dal Direttore Tecnico Giovanile Alessandra Sensini. Un periodo di preparazione anche per gli altri equipaggi del CVA perché soltanto a poche settimane di distanza dalla fine del Mondiale Giovanile si disputerà a poche centinaia di Km da Buzios e cioè a Rio de Janeiro, il campionato del mondo assoluto 2024 per la classe 420.

A coronare la stagione agonistica, Gaia Zinali, portacolori del Circolo Velico Antignano, argento al Campionato Europeo Optimist! Merito dell’impegno dei ragazzi e del loro allenatore Chico Maltinti, del preparatore atletico Andrea Bruni, di Marco Bianucci instancabile organizzatore della logistica e del circolo tutto. Grazie anche a Ortona Tensostrutture che ha sponsorizzato in parte le attività. Alla luce dei nuovi importanti impegni il Circolo Velico di Antignano sarà ben felice di accogliere nuove e significative sponsorizzazioni e contributi da parte di tutta la comunità livornese.

