Un 2025 di successi per il Gruppo Lottatori Livornesi

Congratulazioni allo staff tecnico composto da Igor Nencioni, tecnico nazionale maggiore, Emiliano Cicconofri, collaboratore tecnico nazionale, Massimiliano Braschi, Mauro Puccini, Dario Corso, Francisco Vanzi Consiglieri e Yandro Quintana (new entry)

Si chiude un’annata piena di successi per il Gruppo Lottatori Livornesi. È stato un 2025 ricco di grandi risultati per la palestra di via Lulli, sia a livello individuale che come squadra. Il GLL si porta a casa il poker di titoli di campioni d’Italia a squadre nelle categorie senior, under 20, under 17 e under 15 e l’oro a squadre nella coppa Italia maschile e nella coppa Italia femminile under 17. A livello individuale, il Gruppo ha ottenuto ben 13 titoli italiani. Christian Bianchi, Giulio Mancini e Lorenzo Silvestri si sono aggiudicati il titolo nella categoria under 13, mentre Gioele Chiavacci, Elio Meloni, Matilde D’Addario e Michael Baggiani hanno vinto rispettivamente nelle categorie under 15 e under 17. Riccardo Bonanno, Daniele Gubbiotti, Brando Magnani e Raul Caso (dell’Esercito) hanno conquistato il titolo under 20, mentre Paolo Lumia ha vinto nell’assoluto. Inoltre, 12 atleti hanno partecipato ai campionati europei e 3 ai campionati mondiali. Ai campionati europei under 20, Daniele Gubbiotti (70 kg) e Raul Caso (74 kg) hanno vinto una preziosissima medaglia d’argento. Raul Caso, ai campionati mondiali under 20, ha sfiorato un’altra medaglia, perdendo la finale valevole per il bronzo. Un altro evento significativo per il 2025 del Gruppo Lottatori Livornesi è stato l’arrivo del tecnico Yandro Quintana, lottatore cubano vincitore dell’oro olimpico ad Atene 2004, che sicuramente rappresenta un grandissimo valore aggiunto per i ragazzi e si unisce allo staff tecnico già di alto livello, composto da Igor Nencioni, tecnico nazionale maggiore, Emiliano Cicconofri, collaboratore tecnico nazionale, Massimiliano Braschi, Mauro Puccini e Dario Corso. Chiude lo staff il super osteopata Francisco Vanzi Consiglieri.

Dati tutti i risultati raggiunti e la crescita che ha avuto tutta la squadra, il 2025 è stata la migliore stagione nella storia del Gruppo Lottatori Livornesi. Con ambizione e professionalità, la palestra di Via Lulli 7 continua a lavorare per raggiungere traguardi ancora più grandi, in un ambiente sano che permette a chiunque ne faccia parte di migliorare e divertirsi, rimanendo come punto fermo il sociale, togliendo giovani dalle strade e dando loro una strada diversa.

Condividi:

Riproduzione riservata ©