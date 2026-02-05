Un altro weekend di risultati per l’Atletica Libertas

I lanciatori Marmonti, Camilli e Ceccanti e la Molardi sugli scudi. Fossatelli e Pettorossi bene all’estero

Ad Ancona, primato personale per Lucrezia Conti, rientrata alla grande dopo il brutto infortunio di due anni fa, nei 60 m con 7″58: un gran bel ritorno. Primato anche per il neo amaranto Niccolò Galimi negli 800 m con 1’51″50, mentre Elia Luzzi fa 1’59″39 e primato per il giovane Alessandro Focacci con 2’06″08. Nei 1.500 m, primato per Elia Luzzi con 4’07″49 e, sempre Alessandro Focacci, fa 4’34″41. A Padova, torna nel pentathlon Marta Giovannini, che chiude con il punteggio di 3.852 grazie a 8″75 nei 60 ostacoli, 1,59 m nell’alto, 12,66 m nel peso, 5,88 m nel lungo e 2’33″72 negli 800 m. Negli 800 m, primato personale per Riccardo De Cesare con 1’51″61, mentre nei 400 m Andrea Vanchetti corre in 51″25. Nei 5.000 m di marcia, primato per Claudio Mercaldo con 23’06″54 e primato nei 3.000 m di marcia per Vittoria Bellini con 14’28″95.

Ma anche meeting all’estero, ed ecco che a Gent, Elisa Fossatelli corre i 60 ostacoli in 8″53, mentre a Glasgow, secondo posto per Diego Pettorossi nei 200 m con 21″31.

A Parma, Mattia Pellegrinetti fa 8″74.

A Canegrate, Lorenzo Candiotto si ferma a 4,45 m, mentre si migliora Diletta Vitali a 3,70 m.

A Firenze, Jasmine Al Omari riparte da 12,52 m nel triplo, facendo suo il titolo toscano assoluto, mentre Magherita Biondi e Asia Giulian, in maglia Costa Etrusca, fanno 9,79 m e 9,42 m.

A Lucca, al meeting internazionale di salto in alto, esordio da 2,12 m per Asash Mohammadu Rafeek, mentre, sempre a Lucca, nella prima giornata del Trofeo Invernali di Lanci, ottimo esordio di Davide Camilli, che apre la stagione con 59,13 m nel martello, balzando subito al secondo posto nelle graduatorie nazionali promesse. Lorenzo Ceccanti, con l’attrezzo giovanile, fa 54,95 m. Nel disco, primato personale per Sara Matteini con 25,99 m, mentre la sempre brillante Roberta Molardi, che trova il tempo di allenarsi tra gli impegni dell’insegnamento, fa volare il suo giavellotto a 43,14 m, risultando la migliore toscana.

A Mariano Comense, esordio stagionale per Stefano Marmonti, atteso a una grande stagione, che riparte da 52,77 m nel disco, risultando la miglior promessa italiana stagionale, mentre l’eptathleta Annalisa Pastore fa 43,11 m nel giavellotto a Novara.

