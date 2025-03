Un Jolly imperiale espugna il campo del Sanga Milano

Foto di Marco Brioschi gentilmente concessa dall'Ufficio Stampa del Jolly Alci Basket

Coach Angiolini: "Nello spogliatoio avevo fatto notare alle ragazze che nel nostro percorso di crescita mancava un successo pesante, contro un’avversaria top. Ce lo meritavamo"

Una vittoria straordinaria, forse la più bella e esaltante di sempre. Il Jolly Acli Basket Livorno espugna Milano (66-71), con una prova scandita dal talento, dal coraggio, dallo spirito di sacrificio e da un lavoro di squadra, difensivo e offensivo, davvero encomiabile. Una gara in gran parte dominata, approcciata col piede giusto (al 7’ del primo quarto il vantaggio è 2-14), e condotta fino al 40’, nonostante l’arrembante tentativo di rimonta lombardo, guidato dalla solita, incontenibile Toffali, autrice di ben 30 punti. La chiave di volta del match la si ha nel terzo quarto, dove le triple labroniche scavano una voragine (46-60 alla sirena). L’ultimo tempino sembra essere la prosecuzione naturale del precedente: Botteghi e compagne non sbagliano una mossa, e con due triple di Miccio il tabellone arriva a segnare il 53-70. Ma a quel punto la luce offensiva rosablu si spegne. Per lunghi minuti le ragazze di coach Angiolini non riescono più a trovare la via del canestro e subiscono un controparziale di 13-0 (66-70). Il tentativo di riscossa locale arriva tuttavia troppo tardi, perché Livorno è ormai troppo lontana e basterà un tiro libero di Georgieva a chiudere il conto. Una vittoria potente che resterà scolpita nella storia della società.

Le parole di coach Walter Angiolini – “Devo fare i complimenti a tutte. Il valore di Sanga è assoluto, arrivavano da una vittoria a San Giovanni, e battendo noi sarebbero passate al primo posto in classifica. Inoltre noi eravamo alla seconda trasferta in tre giorni, non agevole; e se è vero che abbiamo rischiato qualcosina nel finale è anche vero che abbiamo condotto la gara per quaranta minuti. Volevamo una vittoria così. Nello spogliatoio avevo fatto notare alle ragazze che nel nostro percorso di crescita mancava un successo pesante, contro un’avversaria top. Ce lo meritavamo. Nell’ultimo quarto abbiamo pagato energie fisiche e mentali, soffrendo la loro fisicità e atletismo. Ma abbiamo tenuto portando a casa un risultato che conferma la crescita costante di questo gruppo”.

Il tabellino: Wojtala* 15 (3/8, 3/4), Ceccarini 3 (1/2 da 3), Sassetti, Georgieva* 21 (5/9, 3/3), Orsini*, Miccio* 13 (2/4, 3/8), Botteghi* 11 (4/12, 1/7), Mollicone NE, Okodugha 8 (2/5 da 2), Evangelista NE. Allenatore: Angiolini W.

