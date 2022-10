Un livornese ai Mondiali di Footgolf

Stefano Santoni (104 podi in carriera tra singolo e coppia) vola in Florida con la nazionale italiana. In gara 1.000 atleti provenienti da quaranta nazioni. Attesa per la possibile qualificazione degli altri livornesi Dario Favilli, Riccardo Cogoni e Patrizia Busoni

Per la prima volta nella storia del Footgolf un livornese si qualifica per i Campionati del Mondo, che si disputeranno tra il 27 maggio ed il 6 giugno 2023, negli Stati Uniti, ad Orlando in Florida (www.orlando2023.com il sito ufficiale), nei quattro Golf Club del comprensorio messi a disposizione, tra cui quello ufficiale della Walt Disney, uno dei più caratteristici ed iconici mai progettati. Saranno ben 1.000 gli atleti che a suon di birdie proveranno ad aggiudicarsi una medaglia, provenienti da cinque continenti, in rappresentanza di quaranta nazioni, e che alloggeranno nel World Cup Village, una struttura tutta nuova sorta proprio per ospitare atleti e dirigenti delle varie compagini. Tre le categorie in gioco, sia Individuali che di Squadra: Assoluto Maschile, Senior (Over 45) Maschile, ed Assoluto Femminile.

Stefano Santoni, dopo aver rappresentato i colori azzurri agli Europei 2019 in Inghilterra e nel 2021 in Ungheria, varcherà l’oceano per giocarsi le possibilità nell’Assoluto Maschile e nel Team Competition, in cui l’Italia capitanata da Fabio Mazzer, può vantare un roster di tutto rispetto. Il Capitano di Livorno Footgolf 2013 ha collezionato ben 104 podi in carriera tra singolo e coppia, di cui nove solo del 2022, con la prestigiosa vittoria nella tappa Interregionale al Golf Castelfalfi. Dieci le “hole in one” realizzate, ed una vittoria da coach/giocatore nel team challenge a squadre dove i livornesi del LF2013, a giugno di quest’anno, hanno vinto la Coppa Toscana in finale contro il Pisa per 5-3. “Un ringraziamento speciale va al mio caddie, mia moglie Tamara Frediani, che mi ha sempre supportato, alla mia famiglia, ai miei meravigliosi compagni di squadra, da cui ho ricevuto l’onore di indossare la fascia di Capitano, a tutto lo staff di AIFG“, queste le parole di Santoni dal suo profilo facebook. Nel 2015 si è laureato Campione Italiano FIFG, e da sempre la sua posizione del ranking italiano si è mantenuta costantemente nei piani alti.

La sua peculiarità è un approccio alla buca mortifero, ed un buon putt di chiusura, oltre alla grinta ed alla freddezza che lo contraddistinguono nella gestione delle 18 buche di gara, e in particolare nelle competizioni in modalità match-play. La Nazionale Italiana Footgolf è coordinata da AIFG, l’associazione italiana di Footgolf (www.footgolf.it), che organizza i campionati italiani e le competizioni ufficiali che aprono le porte della Nazionale. La speranza è che Santoni, non sia il solo a rappresentare la città, ma che si possano aggiungere gli altri livornesi Dario Favilli e Riccardo Cogoni. Per il Femminile manca solo la conferma ufficiale per la giocatrice labronica Patrizia Busoni, del LF2013. Si prospetta quindi una spedizione a forti tinte amaranto in terra americana.

Per chi fosse interessato a provare il Footgolf, l’occasione si prospetta sabato 29 ottobre al Footgolf Club San Miniato (PI), in occasione dell’open day gratuito ed aperto a tutti, organizzato dal Livorno Footgolf 2013 e sponsorizzato da Edile Cepa s.r.l., main sponsor del team amaranto.

