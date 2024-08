Un livornese nella nazionale italiana di Flag football, sport olimpico nel 2028

Per i mondiali 2024, che si svolgeranno dal 26 al 31 agosto a Lahti in Finlandia, la nazionale italiana di flag football potrà contare anche sul livornese classe '99 Giacomo Mibelli. Un promettente cammino sportivo quello di Giacomo se pensiamo che in soli quattro anni ha potuto calcare i campi di massima serie e indossare la maglia azzurra

Per i mondiali 2024, che si svolgeranno dal 26 al 31 agosto a Lahti in Finlandia, la nazionale italiana di flag football (in sintesi: il flag è un football americano senza contatto; si gioca 5 contro 5; ogni giocatore ha una bandierina attaccata alla “vita” e se gli viene “rubata” dall’avversario perde il possesso dell’ovale) potrà contare anche sul livornese classe ’99 Giacomo Mibelli. Un promettente cammino sportivo, quello di Giacomo, se pensiamo che in soli quattro anni ha potuto calcare i campi di massima serie e indossare la maglia azzurra. Da circa quattro anni, infatti, Giacomo è entrato ufficialmente a giocare nei campionati nazionali di Football Americano della Fidaf. Il primo anno è stato uno dei protagonisti nel campionato di terza divisione in forza alla società dei West Coast Raiders Pisa e successivamente nei Trappers di Cecina nel campionato di seconda divisione. In questa stagione Giacomo è stato chiamato a giocare nella massima serie del football americano italiano, entrando a far parte della società di football americano dei Guelfi di Firenze, nel ruolo di Wide Receiver, squadra con la quale ha potuto disputare anche per la prima volta una finale del Superbowl italiano a Ravenna. Giacomo è iscritto per il campionato Flag football con la società dei TFU. Visto che il flag football è stato ufficialmente inserito tra i Giochi di Los Angeles del 2028, i mondiali di quest’anno assumono ancora più importanza. Forza Giacomo!

Condividi:

Riproduzione riservata ©