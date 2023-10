Un livornese sul ring della Crypto Fight Night a Dubai

Foto inviataci da Matteo Afrasinei che ringraziamo per la disponibilità. Nelle altre due foto le locandine dell'incontro di boxe CFN

La soddisfazione del classe 2001 Matteo Afrasinei che il 24 novembre disputerà un incontro di boxe a Dubai: "Ho da sempre una passione per gli sport da combattimento, mi sono allenato sin da ragazzino alla Livorno Fight Team di Igor Nencioni. Inutile dire che anche se vivo e mi alleno a Bucarest, rappresenterò la città di Livorno con tutto il mio cuore"

Il classe 2001 Matteo Afrasinei il 24 novembre combatterà a Dubai durante la terza edizione dell’evento Crypto Fight Night, un’importante serata per gli sport da combattimento che negli anni passati ha avuto come ospiti leggende della boxe come Roy Jones Junior. Nato e cresciuto a Livorno, Matteo si è trasferito a Bucarest un anno fa per lavoro. “Ho da sempre una passione per gli sport da combattimento, mi sono allenato sin da ragazzino alla Livorno Fight Team di Igor Nencioni nella disciplina della kick boxing ed il mio maestro è stato Yari Orsini. Finalmente quest’anno sono riuscito ad arrivare a combattere alla terza edizione della Crypto Fight Night davanti a migliaia di spettatori. Inutile dire che anche se mi alleno a Bucharest, rappresenterò la città di Livorno con tutto il mio cuore!”. Forza Matteo.

Condividi: