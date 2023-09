Un successo la 4ª edizione della Romito swim Race a Quercianella

Tra i 500 partecipanti alla gara di nuoto in acque libere il campione Dario Verani. A Quercianella due giorni fra mare, musica e colori grazie alla collaborazione di molti enti e associazioni: "Coniugato un evento sportivo di altissimo livello alla valorizzazione del territorio". Il ricavato è stato devoluto alle Cure Palliative di Livorno

Sabato 2 e domenica 3 settembre si è svolta la 4a edizione della Romito swim Race, gara di nuoto in acque libere al moletto di Quercianella. Oltre 500 atleti hanno preso parte alla manifestazione che si articolava su 4 gare: atleti provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero si sono sfidati nelle suggestive acque livornesi passando da Castel Boccale, torre di Calafuria, Cala del Leone e Castel Sonnino per terminare ciascun percorso al moletto gremito di pubblico festante. Una cornice unica al mondo fra mare pulito, giornate di sole perfette per gareggiare, paesaggio, colori delle cuffie, delle boe e degli atleti che sfilavano in mare in un trenino che sembrava interminabile. Accanto agli amatori anche molti atleti agonisti tra i quali spiccava il nome di Dario Verani, campione del mondo in carica della 25km di nuoto in acque libere che ha vinto la gara di 5 km regolando allo sprint Zoppi Andrea. La 5km femminile è invece stata vinta da Ramatelli Giulia. Nella gara del miglio amatoriale si è imposto Bos Thomas Pio e nelle donne Martina Rossi. Quest’anno la Romito è diventata gara di Federazione Fin, Comitato Olimpico Nazionale, con il miglio Fin vinto da Zagli Lorenzo in campo maschile e Suisola MariaVittoria in campo femminile. L’ultima gara in programma è stata la sprint di 800m dove si sono imposti Rizzolo Lorenzo e Vittoria Borelli. Alla competizione hanno partecipato anche 3 atleti della Federazione Nuoto Paraolimpico e uno dell’associazione Zenith che si sono distinti in mezzo agli altri atleti ricevendo gli applausi più calorosi dal pubblico. Quercianella ed il suo moletto sono stati protagonisti per due giorni in festa fra competizioni in mare, musica e colori. Il Dlf Nuoto Livorno con il team Romito Swim Race ha avuto il merito di aver creato un evento che diventa ogni anno più importante, curato nei minimi particolari dal team che lo segue sin dalla prima edizione, il tutto grazie alla collaborazione di molti enti ed associazioni che mettono a disposizione spazi, risorse e collaborazioni. A partire dal Comune di Livorno con il suo patrocinio, il Circolo Nautico Quercianella, la presenza dei soccorritori della FISA federazione Italiana salvamento acquatico con moto d’acqua, sup rescue per la sicurezza in mare, le unità cinofile della SAUCS Costa Maremma; la parte medica e di soccorso dalla Croce Rossa Italiana di Livorno e Rosignano. A supporto dei partecipanti anche i SUP della Surf & Sup School del Maroccone di Livorno, la Misericordia di Livorno, l’Associazione Sintomi di Felicità. “Questa sinergia – spiegano gli organizzzatori – ha dimostrato che a Livorno è possibile creare eventi di altissimo livello anche nel nuoto in acque libere, anzi Livorno è proprio la cornice più adatta per questo tipo di manifestazioni che coniugano l’evento sportivo, alla valorizzazione e salvaguardia del territorio ed alla solidarietà, quest’ultimo forse l’elemento più importante della Romito come ha testimoniato la dottoressa Francesca Luschi, presidente delle cure Palliative di Livorno a cui va il ricavato oltre ad un contributo donato da Olt nell’ambito della Romito swim Race. Appuntamento d’obbligo alla prossima edizione sperando possa cresce ulteriormente in qualità e solidarietà”.

