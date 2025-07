Un successo la terza edizione del torneo di gabbione Amicidivalerio

Davanti ad un mare di entusiasmo 16 squadre e 80 bambini si sono sfidati a colpi di tecnica, grinta e cuore sugli stabilimenti balneari Onde del Tirreno ex Pejani e Bagni Lido per raccogliere fondi per l’associazione Amicodivalerio A.P.S. Il torneo ha offerto spettacolo e talento puro: vince l'Inter, secondo il Bayern Monaco, terzo il Manchester City

Tre giorni di sport, passione e beneficenza hanno animato il litorale livornese con il Torneo di Gabbione svoltosi presso gli stabilimenti

balneari Onde del Tirreno e Bagni Lido per bambini nati soprattutto negli anni 2013-2014. Davanti ad un mare di entusiasmo ben 16 squadre e 80 bambini si sono sfidati a colpi di tecnica, grinta e cuore per un motivo che va oltre il risultato: raccogliere fondi per l’associazione Amicodivalerio A.P.S. Il torneo ha offerto spettacolo e talento puro, tra partite mozzafiato e colpi da campioni. A sollevare il trofeo è stata l’Inter, che ha avuto la meglio nella fase finale con gioco di squadra e determinazione nei confronti del Bayern Monaco. Nella finale del terzo e quarto posto il Manchester City ha avuto la meglio sull’Ajax per 4-1. Ma i veri protagonisti sono stati tutti i piccoli calciatori, e tra loro hanno brillato talenti dal potenziale straordinario come Gassani (PSG), Neri (Bayern Monaco), Ambrosini (Inter), Prencipe (Arsenal), Laverde e Potestà (Bayern Monaco, autore quest’ultimo di una tripletta in semifinale contro l’Ajax) che hanno lasciato il segno nel torneo con giocate da fuoriclasse, anche se potremmo citarne molti altri. Un evento che unisce sport, estate e solidarietà, dove ogni gol è stato

un passo verso un futuro più ricco di speranza. Perché quando si gioca per una buona causa, si vince sempre. La premiazione si è svolta ai

Bagni Lido subito dopo la finale di domenica alla presenza di numerosissimi bambini e genitori che hanno applaudito i loro piccoli e

tutta l’organizzazione che vi è stata per rendere questo torneo davvero unico. La cerimonia di apertura di giovedì scorso aveva avuto l’onore di avere il campione del mondo di calcio Marco Amelia che aveva consegnato a ciascun partecipante la maglia da gioco; una maglia che sicuramente ciascun bambino conserverà gelosamente nel proprio cassetto. Da evidenziare la grande passione per la realizzazione straordinaria messa in atto dagli organizzatori. Basti pensare alla parata e ai fuochi d’artificio della cerimonia di apertura nonché l’arrivo in barca, con tanto di fumogeni delle squadre che hanno disputato la finale. Insomma un weekend da incorniciare e inizia già il countdown per la quarta edizione del prossimo anno, che chissà cosa ci riserverà di bello!!!

Condividi:

Riproduzione riservata ©