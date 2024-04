Un successo la Vivicittà, superati i 500 iscritti

Tra gli uomini primo posto per Bouras in 30'32”, secondo Domenico Passuello (Asd Gruppo Sportivo Lucchese) dopo la vittoria dello scorso anno. Tra le donne vince Pardini in 39'37”, seconda Anita Ghelardoni (Atletica Libertas Unicusano Livorno). In 458 alla 10 km competitiva e 60 sul percorso non competitivo da 5 km

La carica dei 500, anzi dei 518 per la precisione. Il Vivicittà 2024 è stata un’edizione davvero eccezionale. L’anniversario dei 40 anni della manifestazione podistica organizzata in tutta Italia dalla Uisp è stato festeggiato nel migliore dei modi a Livorno. La gara organizzata dal Comitato Terre Etrusco-Labroniche della Uisp insieme ad Atletica Amaranto, con il patrocinio del Comune di Livorno e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, ha visto al via 518 tra atleti e atlete, con 458 che hanno preso parte alla 10 km competitiva e 60 che si sono sfidati sul percorso non competitivo da 5 km. “Ma non sono solo i numeri a testimoniare il successo del Vivicittà 2024 – ha commentato il presidente del Comitato Terre Etrusco-Labroniche della Uisp Daniele Bartolozzi – A rendere questa giornata ancor più spettacolare è stato un meteo praticamente perfetto che ha accompagnato tutti gli iscritti dal primo all’ultimo metro e un pubblico che fin dalla partenza ha sostenuto gli atleti e le atlete impegnate a dare il massimo lungo le strade di Livorno. Abbiamo percepito l’entusiasmo di tutti i presenti, che a più riprese hanno voluto trasmettere ringraziamenti per la giornata proposta e l’organizzazione messa in campo da tutti i dirigenti UISP e dalla società affiliata dell’Atletica Amaranto, che ha fatto la voce grossa portando ben 97 corridori al traguardo. Ma gli applausi vanno ovviamente anche a tutte le altre società che hanno contribuito a rendere la 39esima edizione del Vivicittà un qualcosa che resterà a lungo nella mente e nel cuore di chi l’ha vissuta in prima persona”. Per quel che riguarda la gara, valevole anche come tappa del Criterium Podistico Toscano e del Giro Podistico delle Valli Etrusche, a tagliare il traguardo per primo è stato Ayoub Bouras (G.S. Maiano), che ha completato i 10 km in 30’32”. Bouras ha preceduto Domenico Passuello (Asd Gruppo Sportivo Lucchese), che si è dovuto accontentare di questo piazzamento d’onore dopo la vittoria dello scorso anno. A completare il podio ci ha pensato Andi Dibra (G.P. Parco Alpi Apuane). Tra le donne, invece, a vincere è stata Laura Pardini (Asd Atletica Amaranto), che ha chiuso la sua prova in 39’37”, appena 10 secondi più veloce della seconda classificata Anita Ghelardoni (Atletica Libertas Unicusano Livorno). Il terzo posto è stato appannaggio di Elena Konstantos (Sempredicorsa Asd). La giornata del Vivicittà 2024 si è poi conclusa con le premiazioni di rito. Tra i momenti più toccanti ed emozionanti la consegna della targa in memoria di Nicola Valtriani da parte della famiglia Valtriani al ragazzo e alla ragazza più giovani in gara.

