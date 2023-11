Una giornata di prevenzione e salute da Decathlon

L'iniziativa, senza scopo di lucro e alla quale parteciperanno molti professionisti in campo in campo nutrizionale, psicologico, fisico-riabilitativo e di postura, è in programma il 25 novembre

Una giornata di prevenzione e salute da Decathlon a Parco Levante. L’iniziativa, alla quale parteciperanno molti professionisti in campo medico, è in programma il 25 novembre. Lo sport resterà ovviamente la cornice e l’elemento di unione ma la finalità, senza scopo di lucro, quella di sensibilizzazione e prevenzione in campo salutistico. Ci sarà infatti la possibilità di effettuare screening gratuiti (moc, glicemia e pressione grazie alla Farmacia Farneti), prenotare visite specialistiche di prevenzione (con la LILT) e iscriversi a corsi gratuiti di BLSD (Misericordia) oppure entrare in contatto con istituzioni e aziende/enti leader di Livorno (Strabilianti, Avis, Zohar Lifeness). La presenza di vari esperti in campo nutrizionale, psicologico, fisico-riabilitativo e di postura sarà l’elemento aggiunto.

