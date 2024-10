Una serata di Mma e Kickboxing al Palacosmelli

Sabato 12 ottobre in via Allende il trofeo A. Rizzoli e la RDC: 16 gli incontri in programma dentro la gabbia e molti i fighters livornesi. Biglietti in prevendita da lunedì 7 ottobre nelle palestre Akiyama e Rendoki organizzatrici della serata

Sabato 12 ottobre al Palacosmelli sono in programma l’ottava edizione del trofeo A. Rizzoli e la ventinovesima della RDC (Resa dei conti). Le due manifestazioni sportive dedicate agli sport di combattimento saranno riunite in un unico evento. 16 gli incontri in programma dentro la gabbia e molti i fighters livornesi delle scuole Rendoki e Akiyama co-organizzatrici della serata. Protagoniste le discipline MMA e la Kickboxing che vedranno coinvolte alcune tra le migliori scuole italiane. I livornesi già abbinati sono Lorenzo Silvestri, Samuele Rocca, che debutterà nelle MMA, Lorenzo Casini, Jacopo Giacomelli e Daniele Raffaglio. Per la Kickboxing in corsa ci saranno Giacomo Nuzzi, Veronica Levi, Marco Pratofiorito e Ibrahim Hoxa. Il primo incontro inizierà alle 21:00. I biglietti saranno in prevendita da lunedì 7 ottobre nelle palestre Akiyama e Rendoki.

Condividi:

Riproduzione riservata ©