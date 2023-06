Un’altra pioggia di medaglie per il pattinaggio livornese

Ai campionati italiani Uisp di Calderara a Bologna e al trofeo nazionale Giovani Promesse a Roccaraso (Aquila) le atlete livornesi sono state protagoniste. Genitori al seguito contenti di questa bellissima esperienza ringraziano i percorsi FISR che permettono di crescere con sicurezza tutti gli atleti

Beatrice Nannipieri, classe 2015, atleta della polisportiva La Rosa Livorno, ha conquistato l’argento ai campionati italiani Uisp di Calderara. Nel corso della manifestazione si sono distinte anche Diamante Profeti della Rosa Livorno, categoria allievi B, Nina Succi e Anna Grossi della società La Stella Livorno. E ancora: Martina Grechi, Matilde Faccin e Agata Piochi si classificano nei primi 10 posti. Noemi Giommi subito dopo all’11°. Tutte queste atlete della polisportiva La Rosa Livorno sono state accompagnate dall’allenatrice Cinzia Savi e dal preparatore tecnico della nazionale Andrea Bientinesi.

Ottime notizie per il pattinaggio livornese anche da Roccaraso dove nel corso del trofeo nazionale Giovani Promesse Vittoria Cerase ha conquistato un oro, Bianca Secchioni un magico argento e Vittoria Gentili un sorprendente bronzo. Ad incorniciare il podio due meritatissimi quarti posti per Giorgia Verdone e Martina Vincenti; buona posizione per Chiara Spagnoli alla sua prima esperienza. Super soddisfatta l’allenatrice Letizia Tinghi e il presidente della Polisportiva La Rosa Livorno per questi splendidi risultati.

