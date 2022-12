Us Livorno ancora un colpo di mercato: ecco un altro attaccante

Ecco Faissal El Bakhtaoui, classe 1992, francese con cittadinanza marocchina, 8 gol in 12 presenze nella prima parte di questa stagione con il Nuova Florida. Il nuovo attaccante amaranto vanta una lunga esperienza in Scozia, dove è stato protagonista nel massimo campionato (Scottish Premiership) con il Dundee e nelle serie inferiori con il Dunfermline Athletic, e ha giocato anche in serie A marocchina con il Difaâ El Jadida

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato l’attaccante Faissal El Bakhtaoui, classe 1992, francese con cittadinanza marocchina, 8 gol in 12 presenze nella prima parte di questa stagione con il Nuova Florida (serie D, girone F).

El Bakhtaoui ha giocato in Italia anche con la maglia della Nocerina, mettendo insieme 8 gol in 16 presenze in serie D nel campionato 2020/21, mentre nella scorsa stagione era con gli Hamrun Spartans nella massima divisione maltese, dove è stato eletto miglior giocatore del campionato. Il nuovo attaccante amaranto vanta una lunga esperienza in Scozia, dove è stato protagonista nel massimo campionato (Scottish Premiership) con il Dundee e nelle serie inferiori con il Dunfermline Athletic, e ha giocato anche in serie A marocchina con il Difaâ El Jadida.

El Bakhtaoui svolgerà il primo allenamento con la squadra nella mattinata di domani (martedì 6 dicembre) all’impianto sportivo Mario Magnozzi di Livorno, quartiere Sorgenti.

