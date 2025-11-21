US Livorno-Fucecchio, la partita che può indirizzare la stagione

Nella foto di Novi, Maurizio Pantosti

Reduce da sei vittorie consecutive che l'hanno rilanciata nelle zone altissime della classifica, l'US Livorno torna al PalaCosmelli per un match importante e delicato

Reduce da sei vittorie consecutive che l’hanno rilanciata nelle zone altissime della classifica, l’US Livorno torna al PalaCosmelli per un match importante e delicato: una vera e propria sfida-crocevia per la stagione di Pantosti e compagni. L’avversaria di giornata — la decima del campionato di Serie C, girone toscano — è la Folgore Fucecchio, formazione solida e ben organizzata, attualmente al centro della graduatoria con 10 punti frutto di 5 vittorie e 4 sconfitte.

Allenati da Luca Gorgeri, i “verdi” possono contare sui fratelli Orsini, Stefano e Simone, entrambi livornesi di grande talento ed esperienza, capaci di viaggiare oltre i 12 punti di media a partita. A loro si aggiunge un altro realizzatore di livello come Menichetti, oltre a Filippo Bonicoli, ex di turno e giovane cresciuto nel settore giovanile dei Leoni Amaranto. Dopo una vita trascorsa nel club del presidente Vullo, Bonicoli ha scelto quest’anno di mettersi alla prova in un contesto diverso. In casa amaranto, la squadra di coach Luca Angella arriva al confronto sulle ali dell’entusiasmo, dopo il prezioso successo esterno colto sul campo del Castelfiorentino. Una gara da affrontare con la giusta attenzione, consapevoli delle insidie ma anche del fatto che, mantenendo il livello di gioco e l’intensità difensiva mostrati nelle ultime settimane, il match è assolutamente alla portata. Appuntamento fissato al PalaCosmelli per sabato alle 18.15.

