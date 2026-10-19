US Livorno, Sansepolcro battuto 76-65

Quarta vittoria consecutiva per la squadra di coach Luca Angella, che al PalaCosmelli difende il primato a punteggio pieno. Dopo un ottimo primo quarto, i livornesi resistono alla rimonta degli ospiti e conquistano altri due punti

L’US Livorno continua la sua marcia e centra la quarta vittoria consecutiva, mantenendo l’imbattibilità nel campionato di serie C. Al PalaCosmelli, gli amaranto superano 76-65 un Basket Sansepolcro esperto e combattivo (anche se incerottato) conquistando altri due punti al termine di una partita tutt’altro che scontata. La squadra di coach Luca Angella costruisce il proprio vantaggio soprattutto nel primo quarto (22-11), giocato con maggiore qualità e continuità. All’intervallo il tabellone segna 41-32 per i padroni di casa, bravi a mantenere il controllo della gara. Dopo l’intervallo, però, il ritmo cala e le percentuali al tiro si abbassano da entrambe le parti. Le due squadre si equivalgono sul piano fisico e il Sansepolcro riesce a rientrare in partita, propone diversi cambi tattici difensivi e approfitta di qualche difficoltà offensiva dei livornesi. Gli ospiti, in questo frangente arrivano anche a mettere paura agli amaranto, che, tuttavia, sono solidi, si adeguano e mantengono saldi i nervi nei momenti più difficili rispondendo con toni autoritari. A fare la differenza alla fine sono la maggiore qualità dei singoli e alcune giocate decisive, compresi diversi canestri dalla lunga distanza, che permettono a Puccioni e compagni di respingere il tentativo di rimonta e chiudere con le braccia alzate. Una vittoria meritata per l’US Livorno, che prosegue così il suo percorso a punteggio pieno dopo quattro giornate. L’inizio di stagione è decisamente positivo, anche se la squadra sa bene che confermarsi su questi ritmi non sarà semplice. Le parole del secondo assistente Tommaso Lupi: “Contenti per la vittoria, ma ci sono alcune cose da migliorare. Siamo andati bene in difesa, tenendo l’avversaria a 65 punti, e non era facile. Ma in attacco dobbiamo crescere e muovere meglio la palla. Un pregio della squadra è quello di rimanere lucida nei momenti difficili e continuare a giocare il nostro basket. Giocare in casa è importante, ci dà qualcosa in più. Non guardiamo la classifica, andiamo avanti per la nostra strada”.

Il tabellino: Serra 11, Bernini 12, Puccioni 21, Costaglione 6, Artioli 12, Luschi 11, Francalanci, Cirrone 3, Bellavista, Amalfitano, Spagnuolo, Tedeschi. All. Angella. Ass. Nannicini – Lupi.

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