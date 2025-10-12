Us Livorno si sblocca e batte la Virtus Certaldo al PalaCosmelli

Reduce da due sconfitte consecutive e ancora priva di Lorenzo Baggiani, la squadra di Luca Angella ci ha messo un po’ prima di carburare (39-35 all’intervallo)

L’Us Livorno si sblocca e vince (80-59) la sua prima partita nel campionato di serie C 2025/26, contro la Virtus Certaldo. Reduce da due sconfitte consecutive e ancora priva di Lorenzo Baggiani, la squadra di Luca Angella ci ha messo un po’ prima di carburare (39-35 all’intervallo). Ma una volta trovati i giusti equilibri e soprattutto la forza mentale adeguata per sviluppare il proprio basket, la prestazione è decollata (nella seconda parte di gara), il divario tecnico si è allargato in maniera esponenziale e sono arrivati i due punti in classifica. Sul finale spazio anche per le seconde linee e per la soddisfazione del pubblico presente al PalaCosmelli.

Le parole di coach Luca Angella:

“Nei primi due quarti abbiamo giocato al di sotto dei nostri standard. Durante l’intervallo abbiamo cercato di scuotere un po’ la squadra, far capire ai ragazzi che non si può sentire la pressione dopo appena tre giornate di campionato. Prima di tutto bisogna divertirsi giocando, poi certo, serve essere concreti e seri, ma il divertimento deve venire prima. E nei primi due quarti, purtroppo, non ci siamo divertiti. Poi ci siamo sciolti. Abbiamo iniziato a correre in contropiede, a difendere con più intensità, a fare il nostro gioco e finalmente anche a divertirci, giocando insieme. Certaldo, rispetto alle prime due incontrate, è meno fisica. Questo ci ha permesso di cercare più spesso il gioco vicino al canestro, dove abbiamo trovato qualche vantaggio in più. Abbiamo preso iniziative intelligenti, e da lì è arrivata la fiducia: abbiamo iniziato a costruire tiri aperti e a metterli dentro. Quando si difende con intensità, soprattutto per una squadra così giovane come la nostra, tutto diventa più semplice. Però dobbiamo capire in fretta — e oggi nei primi due quarti non lo abbiamo fatto — cosa serve per competere in questo campionato, soprattutto in questo girone. Il livello è ben diverso rispetto all’anno scorso”.

Il tabellino: Ramacciotti 13, Serra 7, Bruno 5, Pantosti 14, Costaglione 10, Luschi, Leonardini 1, Simonetti 10, Bernini 8, Mori 9, Valvieri, Carracoi 3. All. Angella.

Condividi:

Riproduzione riservata ©