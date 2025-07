Valentino conquista un oro e un bronzo agli Europei di Obstacle Course Race

"Un risultato frutto di un intenso lavoro quotidiano di allenamento che porto avanti con impegno e costanza"

In occasione dei campionati europei di Obstacle Course Race (OCR), svoltisi a Dublino dal 18 al 20 luglio, l’atleta OCR e Ninja Warrior Valentino De Vanna residente a Livorno e originario della provincia di Brindisi ha avuto l’onore di rappresentare l’Italia con la rappresentativa italiana OCR e durante le competizioni europee ha conquistato: la medaglia di bronzo nella staffetta 4×100 maschile e la medaglia d’oro nella staffetta 4×100 mista. Il percorso di gara consisteva in 400 metri in cui si alternano tratti di corsa e superamento di ostacoli in sospensione, prove di forza, agilità e resistenza, tipici delle gare Ocr. “Questi risultati – spiega Valentino – rappresentano per me una grande soddisfazione sportiva, frutto di un intenso lavoro quotidiano di allenamento che porto avanti con impegno e costanza, conciliandolo con le responsabilità della vita lavorativa e familiare. È un equilibrio spesso faticoso, ma reso possibile dalla passione e dalla determinazione”.

