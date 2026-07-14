Valentino De Vanna d’argento agli Europei di Obstacle Course Racing

Il primo a sinistra è Valentino De Vanna

L'azzurro conquista uno splendido secondo posto nella prova dei 400 metri a Mantova, rimontando fino a sfiorare il titolo continentale e chiudendo a soli tre secondi dal vincitore

Un’impresa straordinaria che profuma d’argento e che fa esplodere l’entusiasmo del pubblico di casa. Valentino De Vanna si è laureato vicecampione europeo agli Europei di Obstacle Course Racing (OCR) sulla distanza dei 400 metri, conquistando un secondo posto assoluto che vale quanto una vittoria al termine di una cavalcata epica e ricca di colpi di scena. Il tracciato dei 400 metri si è confermato un vero e proprio concentrato di intensità e tecnica: un percorso d’élite caratterizzato da 12 ostacoli distribuiti lungo spettacolari fasi di corsa veloce, che hanno messo a dura prova la resistenza degli atleti con prove estremamente variegate, tra cui il superamento di muri, passaggi d’equilibrio, impegnative sospensioni aeree e il trasporto di pesanti zavorre. La rassegna continentale, ospitata sulla pista e tra gli ostacoli del Campo Scuola Tazio Nuvolari di Mantova, ha visto darsi battaglia circa 500 atleti d’élite provenienti da ben 21 nazioni, delineando un livello tecnico e agonistico a dir poco mostruoso. Un contesto in cui persino l’accesso alle fasi calde della competizione era tutt’altro che scontato. Tra le donne d’élite, a fregiarsi del titolo di campionessa europea è stata la polacca Kasia Jonaczyk. Il weekend dell’azzurro era iniziato venerdì con le qualifiche, dove De Vanna aveva strappato il pass per la fase successiva con il nono tempo cronometrico. Ma è nella giornata di sabato che il portacolori della Nazionale italiana ha letteralmente cambiato marcia. Entrato di forza nella top 12, l’atleta azzurro si è scatenato nei turni successivi, dominando e vincendo, una dopo l’altra, tutte le tiratissime batterie eliminatorie degli scontri diretti, fino a conquistare la corsia per la finalissima a tre.

L’atto conclusivo è stato un capolavoro di resilienza e determinazione. Rimasto leggermente attardato nella prima parte, De Vanna ha dato vita a un recupero eccezionale nell’ultima frazione di gara: ha prima superato e staccato il danese Theo Ottesen, poi medaglia di bronzo, per poi lanciarsi all’inseguimento del battistrada, lo svedese Daniel Ekström. Sfruttando ogni briciolo di energia, l’azzurro è riuscito quasi a ricucire interamente lo svantaggio, chiudendo alle spalle dello scandinavo per appena tre secondi (1’41” contro l’1’38” del vincitore). Un secondo posto finale che consacra Valentino De Vanna nell’élite assoluta del movimento OCR europeo, celebrato dal caloroso applauso dello stadio mantovano e compimento perfetto di un fine settimana da assoluto protagonista.

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