Veleggiata per la ricerca al Circolo Nautico Livorno

Al Circolo Nautico Livorno veleggiata nel nome della Ricerca nel campo delle Malattie Genetiche Rare. L’evento Telethon è arrivato alla quinta edizione ed il CNL esprime la sua massima soddisfazione partendo già dal numero degli iscritti. Ben 25 imbarcazioni hanno aderito all’iniziativa che si è svolta domenica 16 giugno nelle acque antistanti la Terrazza Mascagni ed Accademia Navale secondo un percorso che è ormai diventato un classico e che prevede oltre alla linea di Partenza una boa ad Antignano ed una alla Vegliaia.

La partenza prevista per le 10.30 è stata ritardata fino alle 11.10 quando sono sopraggiunte le prime “avvisaglie” di un vento la cui intensità e direzione variabile ha messo a dura prova gli equipaggi nella prima parte del percorso. Successivamente le condizioni si sono stabilizzate e la giornata è diventata splendida sotto tutti i punti di vista ed alla fine quasi tutti gli equipaggi sono riusciti a compiere l’intero percorso previsto nelle istruzioni. Primo classificato in assoluto Micky di Sammuri che si è saputo districare meglio alla partenza nelle cosiddette “bavette” prendendosi un bel vantaggio che poi ha saputo mantenere fino in fondo. Tutti gli equipaggi al momento della premiazione hanno ricevuto comunque una testimonianza della loro partecipazione.

Da segnalare che Cometa 2 ha ottenuto un ottimo secondo posto nel gruppo B ed era condotta dall’intera famiglia Vaglini tra cui Irene atleta di punta del CNL. Alla premiazione, svoltasi nel tardo pomeriggio, hanno partecipato quasi tutti gli equipaggi che hanno ascoltato con interesse il responsabile Telethon Manlio Germano che ha fatto il punto sullo stato dell’arte della Ricerca sulle Malattie Genetiche Rare. Grazie alle meravigliose donne che recentemente qualcuno ha ben definito come il cuore pulsante del nostro Sodalizio è seguito un conviviale che è stato molto apprezzato. Silvio Pellegrini, a cui vanno tutti i nostri complimenti, da Neo Ufficiale di Regata era in barca appoggio assieme al collaudato CRO Giancarlo Pedani mentre Fabio Galli e Andrea Del Maestro hanno invece sapientemente posizionato le boe.

