Velista livornese vince una tappa del Waszp SailGP

Dopo la partecipazione a due mondiali Optimist e un mondiale 29er, il velista classe 2005 Antonio Gasperini ha proseguito con gli European Games di Waszp aggiudicandosi un'importante vittoria internazionale a Cadice in Spagna

Antonio Gasperini, classe 2005, livornese ha vinto la tappa del Waszp SailGP INSPIRE a Cadice (Spagna) un programma di regate per giovani velisti under 21 con l’intento di identificare i talenti e formare i giovani ad un futuro professionale nella vela foiling F50. I vincitori delle varie tappe mondiali (Saint Tropez, Taranto, Cadice, Sidney, Auckland, Bermuda, Canada) si troveranno il prossimo luglio a disputare la finale negli Stati Uniti.

Antonio Gasperini ha iniziato con la passione della vela all’età di 8 anni nella classe Optimist presso il Circolo Velico Antignano con l’istruttore Michele Diana per poi passare al Circolo Nautico Livorno con l’allenatrice Benedetta Danti. Dopo la partecipazione a due mondiali Optimist e un mondiale 29er ha proseguito con gli European Games di Waszp. Gasperini si è aggiudicato questa importante vittoria internazionale nelle acque del SailGP di Cadice dopo aver disputato 18 prove.

Condividi: