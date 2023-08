Velisti livornesi vittoriosi alla Palermo Montecarlo

Foto Circolo della Vela Sicilia | Studio Borlenghi inviate nel comunicato stampa

Mirabilmente condotto da Leonardo Fonti e Filippo Buti dopo un percorso di ben 500 miglia Ultravox ha primeggiato nella classifica X2 ottenendo un fantastico 5° posto nella classifica generale. Guarneri, presidente del Circolo Nautico Livorno: "Può sembrare facile invece è inimmaginabile il lavoro e lo sforzo che c'è dietro ogni evento a cui partecipano"

Grande impresa di Ultravox anche quest’anno alla Palermo Montecarlo. Mirabilmente condotto da Leonardo Fonti e Filippo Buti dopo un percorso di ben 500 miglia ha primeggiato nella classifica X2 doublehanded che sta per un equipaggio di solo due persone. “Leonardo e Filippo – spiega Giuseppe Guarneri, presidente del Circolo Nautico Livorno – ci hanno ormai abituato a queste performances tanto da far pensare che possa essere facile con una gran barca come Ultravox ed invece è inimmaginabile il lavoro e lo sforzo che c’è dietro ogni evento a cui partecipano. Pensiamo intanto alle sole marce di trasferimento. Arrivare a Palermo non è cosa da poco e poi ritornare da Montecarlo è altrettanto impegnativo. Ogni regata poi è un caso a se stante perché può regalarti ore e ore di tranquilla navigazione così come repentini cambi di vele per condizioni metro avverse e vi assicuro che in due non è proprio un gioco da ragazzi. Le attrezzature e le vele sottoposte a sforzi così prolungati devono essere oggetto di costanti verifiche ed interventi di manutenzione e talvolta di riparazioni vere e proprie. Recentemente grazie alla SEARES, loro sponsor principale, sono riusciti a riparare una rottura a livello delle crocette dell’albero e arrivare in tempo alla mitica Giraglia. Approfitto dell’occasione per ringraziare Giorgio Cuce’ Ceo della Seares per il contributo in qualità di sponsor alla attività di Ultravox. Sono diversi anni che Ultravox porta orgogliosamente il Guidone del CNL. In tutto il Mediterraneo e tutti noi soci siamo orgogliosi di Leonardo e Filippo. Tuttavia sono ingenti le spese che Leonardo Fonti in qualità di armatore deve sostenere ogni anno per portare avanti questa attività per cui mi auguro che, dato lo spessore di quello che fanno, anche altri diano loro fiducia come la Seares”.

