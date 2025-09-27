Verodol Cbd Pielle Livorno, debutto stagionale al Pala Macchia contro Casoria

Assente, in casa Pielle, Denis Alibegovic, che salterà il debutto stagionale e casalingo a causa di un infortunio al gemello mediale della gamba sinistra

La Verodol Cbd Pielle Livorno, reduce da una vittoria al cardiopalma sul campo di Ferrara (67-68), si prepara a vivere il debutto stagionale tra le mura amiche del Pala Macchia. La palla a due è fissata per domenica 28 settembre alle ore 18, quando i biancazzurri affronteranno la PSA Basket Casoria, squadra che – viceversa – ha esordito con una sconfitta interna per mano di Ravenna (65-74). Per la squadra allenata da coach Marco Gandini si tratta della prima trasferta di una stagione costruita con ambizioni ben definite: disputare un campionato solido, puntando a una posizione di rilievo, traendo forza da un mix intelligente tra l’esperienza di uomini chiave e la freschezza di giovani in crescita. Nonostante la sconfitta contro Ravenna, il roster ha dato segnali incoraggianti, con protagonisti di spessore come Andrea Petracca (ex Roseto), miglior realizzatore dell’incontro, e Gianluca Giorgi, preciso e letale dalla lunga distanza. A loro si aggiunge il talento internazionale di Lukas Hahn, playmaker austriaco recentemente convocato nella nazionale maggiore grazie all’ottimo rendimento sia in regia che a livello realizzativo. Attorno a questo trio ruota un gruppo di giovani interessanti, già protagonisti nella scorsa stagione culminata con la qualificazione ai play-in. Assente, in casa Pielle, Denis Alibegovic, che salterà il debutto stagionale e casalingo a causa di un infortunio al gemello mediale della gamba sinistra. Il rientro è ancora da valutare, con un nuovo controllo previsto per la prossima settimana. Queste le parole del primo assistente, Matteo Brambilla: “Casoria ha cambiato completamente lo starting five, inserendo giocatori di qualità come le combo guard Hahn (realizzatore dal campionato austriaco) e Taddeo, oltre ai lunghi Seck, fisico e dominante in area, e Giorgi, pericoloso anche dal perimetro. Attorno a loro resta l’ossatura della scorsa stagione: una squadra solida, fisica e ben allenata, da affrontare con grande attenzione seguendo il piano partita”.

