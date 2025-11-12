Verodol Cbd Pielle Livorno impegnata nel posticipo a Ravenna

Per la Pielle, l’obiettivo è confermare il proprio momento magico e continuare la scalata nelle zone alte della classifica

La Verodol Cbd Pielle Livorno, reduce da cinque successi consecutivi, è pronta a tornare in campo per il posticipo dell’undicesima giornata di campionato. Dopo l’importante vittoria ottenuta sul difficile parquet del Pala Triccoli di Jesi, la squadra di coach Turchetto punta a prolungare la propria striscia positiva affrontando l’OraSì Basket Ravenna (palla a due è fissata per giovedì 13 novembre alle 20:30). L’avversaria di turno, la formazione giallorossa allenata da coach Auletta, ospita i biancoblù in un buon momento di forma. Ravenna occupa attualmente una posizione in zona play-in ed è reduce dal netto successo casalingo contro la San Giobbe Chiusi, superata con un eloquente 90-62. Nel roster romagnolo spiccano diversi protagonisti: il capitano Gabriel Dron, miglior realizzatore della squadra con 15 punti di media a partita, si distingue anche come assistman e per la capacità di incidere sulle palle recuperate. Sotto le plance il lituano Rolandas Jakštas garantisce solidità e presenza a rimbalzo, unita a ottime percentuali al tiro. Completano un reparto esterni di grande esperienza le guardie Kevin Brigato e Francesco Paolin, elementi affidabili in entrambe le metà campo e capaci di gestire con intelligenza i ritmi offensivi della squadra. Attenzione, inoltre, all’ex Jesi Cena, il versatile Ghigo. Naomi, Paiano, Feliciangeli. Morena e soprattutto ad una rotazione stabile a 10 elementi. Per la Pielle, l’obiettivo è confermare il proprio momento magico e continuare la scalata nelle zone alte della classifica.

Condividi:

Riproduzione riservata ©