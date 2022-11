Verso Pianese. Il prefetto vieta la vendita dei ticket ai residenti nella provincia di Livorno

Il prefetto della provincia di Siena - vista la determinazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive in seguito ai fatti di Arezzo - ha decretato il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Livorno

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che per la partita Pianese-Us Livorno, valida come dodicesima giornata di andata del campionato di Serie D girone E, in programma domenica 20 novembre alle 14.30 allo stadio comunale di Piancastagnaio, il prefetto della provincia di Siena – vista la determinazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive in seguito ai fatti di Arezzo – ha decretato il divieto di vendita dei biglietti ai residenti a Livorno e nella provincia di Livorno.

Condividi: