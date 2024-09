Vince Fesberoy il penultimo convegno estivo al Caprilli

Nella serata da segnalare le tre vittorie conquistate dal fantino Maikol Arras in sella a Bagliore,The Last Rebel e Nocciola

Il penultimo convegno estivo al Caprilli è stato caratterizzato da una corsa per i Purosangue Arabo sponsorizzata da Sheikh Mansoor Festival di Abu Dhabi. A vincere è stato il favorito Fesberoy con Stefano Saiu in sella. Il grigio è filato al comando e lì è rimasto fino al traguardo precedendo Orlando Go e Kingdom. Nella serata da segnalare le tre vittorie conquistate dal fantino Maikol Arras in sella a Bagliore,The Last Rebel e Nocciola. Prossima e ultima giornata di corse giovedì 5 settembre, sempre in notturna.

