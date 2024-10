Vittoria di tappa per Benedetta e Gemma al campionato toscano di pony game

La vittoria ha portato le due bambine di 11 e 12 anni sul gradino più alto del campionato toscano di B1 pony game a pari merito con un'altra squadra. Inoltre Benedetta e Gemma hanno conquistato il 4° posto agli italiani

Le bambine Benedetta Iannazzo e Gemma Iannazzo, di 11 e 12 anni, sabato e domenica hanno partecipato all’ultima tappa del campionato toscano di pony game categoria B1 dove grazie alla bellissima prestazione in entrambe le giornate hanno conquistano la vittoria di tappa che nello stesso momento le porta sul gradino più alto del campionato toscano di B1 pony game a pari merito con un’altra squadra. Da non sottovalutare il 4° posto agli italiani svoltisi a Cervia il 20, 21 e 22 settembre su 16 regioni partecipanti: una tre giorni di adrenalina pura dove il venerdì nella 1a tappa erano fuori dalla finale ma il sabato con una grande prestazione di entrambe sono riuscite a passare il turno per la finale della domenica e lì soltanto per un punto non sono salite sul podio. La classifica finale è stata: 1° 27 punti; 2° 24; 3° 23; 4° 22; 5° 19; 6° 11. E’ stata una finale a 6 squadre. Le famiglie di Benedetta e Gemma ringraziano il Ranch Vallelunga e gli istruttori Eva Gioli e Filippo Chiarenza.

