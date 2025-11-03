Vittoria in volata per la Bi.Emme. Service Libertas Livorno 1947

Merito degli Amaranto, certo, ma pure di una Dole Basket Rimini che nonostante le pesantissime assenze di Robinson (neanche a referto) e Leardini (in panchina per onor di firma) ha disputato una partita di grande livello

La Bi.Emme. Service Libertas Livorno 1947 vince di un punto quella che è stata la più bella partita di questo primo segmento della stagione regolare. Merito degli Amaranto, certo, ma pure di una Dole Basket Rimini che nonostante le pesantissime assenze di Robinson (neanche a referto) e Leardini (in panchina per onor di firma) ha disputato una partita di grande livello. Al Modigliani Forum – almeno 4000 i presenti – è stato spettacolo puro e pallacanestro degno della categoria superiore. L’inizio della Libertas – come spesso le accade – è stato contratto: mani freddine specie dalla distanza e Rimini che – quasi senza accorgersene – ha messo insieme un vantaggio di 8 punti (10-18). I padroni di casa, però, non si sono spostati di un millimetro alle prime spallate romagnole e sono rimasti in scia, sebbene l’inerzia fosse nelle mani dei ragazzi di Dell’Agnello (27-32). Sul finire della seconda frazione la LL è fatta sotto, ha operato il sorpasso ed ha aperto la strada ad una partita diversa. Nel terzo quarto, infatti, la squadra di Diana ha iniziato a difendere con maggiore attenzione e a continuato a trovare il canestro praticamente ad ogni possesso. Così dal 45-50 si è passati al 59-52 con un break di 14-2. Al terzo intervallo il tabellone segnava 62-55 per la doppia L. L’ultimo quarto, però, è stato un meraviglioso spot per la pallacanestro. Si è acceso Tomassini (che nel Q4 segnerà 13 punti): tripla e gioco da 3 punti per il 62-61. Controfuga LL (71-63), ma ancora una tripla di Tomassini ha riaperto i giochi. Gli ultimi minuti sono stati adrenalina pura. A 1’21” dalla sirena lo scatenato Tomassini ha messo la tripla del sorpasso (79-80). Nell’altra metà campo, errore di Woodson. Possesso Rimini in costanza di bonus amaranto. Fallo di Valentini su Tomassini che però dalla lunetta fa solo 1/2 (79-81). A -34” pazzesca tripla di Valentini (82-81). Altro giro, altra corsa: canestrissimo di Marini a -29”: 82-83 con contestuale fallo tecnico a Coach Diana che lamentava un’infrazione di passi di Denegri sulla rimessa e dello stesso Marini al tiro. In lunetta va Tomassini, che però sbaglia. Palla alla Libertas, isolamento di Woodson che in step back su strenua difesa di Denegri trova il canestro del sorpasso. Rimini ha 9” e 6 decimi per vincerla, ma Marini sbaglia il jump del sorpasso. Complimenti alla Libertas per la vittoria e a Rimini per la prestazione.

Bi.Emme Service Libertas Livorno – Dole Basket Rimini 84-83 (13-18, 25-21, 24-16, 22-28)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Avery Woodson 27 (4/6, 5/12), Fabio Valentini 13 (2/4, 3/6), Luca Tozzi 13 (3/3, 1/3), Matthew james Tiby 12 (2/3, 2/7), Niccolo Filoni 11 (5/6, 0/1), Luca Possamai 5 (2/3, 0/0), Matteo Piccoli 3 (0/0, 1/5), Ariel Filloy 0 (0/0, 0/4), Tommaso Fantoni 0 (0/0, 0/0), Mattia Pacitto 0 (0/0, 0/0), Niccolo Gubinelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 17 – Rimbalzi: 37 9 + 28 (Matthew james Tiby 10) – Assist: 21 (Fabio Valentini, Luca Tozzi 5)

Dole Basket Rimini: Davide Denegri 18 (2/8, 4/7), Pierpaolo Marini 15 (5/10, 1/3), Giovanni Tomassini 15 (1/4, 3/6), Mark Ogden 13 (1/2, 2/2), Luca Pollone 11 (1/2, 2/3), Alessandro Simioni 7 (2/3, 1/3), Assane Sankare 2 (0/1, 0/0), Gora Camara 2 (1/6, 0/0), Valentin Georgescu 0 (0/0, 0/0), Giacomo Leardini 0 (0/0, 0/0), Thomas Della chiesa 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 24 – Rimbalzi: 36 10 + 26 (Mark Ogden 9) – Assist: 10 (Mark Ogden 3)

