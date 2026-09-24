Volley Livorno, presentata la prima squadra

Foto Andrea Dani

Tante novità nel gruppo allenato da Matteo D’Alesio, con il Trofeo Lavorenti del 26 settembre come primo appuntamento verso l’esordio in campionato del 17 ottobre

Nella splendida cornice della Baracchina Bianca, la Prima squadra del Volley Livorno si è ufficialmente presentata per la stagione 2026/2027. Per la dirigenza gialloblù sono intervenuti Nicola Zonta, vicepresidente del Volley Livorno, e Leandra Ferrini, consigliera del Volley Livorno, che hanno ricordato gli sforzi fatti dalla società durante l’estate dietro le quinte per permettere alla squadra di potersi esprimere al meglio durante il prossimo campionato di Serie C. Un ringraziamento particolare è andato a tutti gli sponsor che hanno deciso di sostenere anche per quest’anno il Volley Livorno, con il main sponsor Daniele Perullo, presente anche lui al tavolo. Perullo ha sottolineato quanto la sua azienda sia contenta di aver rinnovato la partnership con il Volley Livorno, ribadendo quanto questa società abbia avuto il merito di trasmettergli una passione e un calore davvero unici nel loro genere. Spostando poi l’attenzione sul campo, la parola è passata a Matteo Falchi, direttore sportivo del Volley Livorno, e Matteo D’Alesio, allenatore della squadra che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C. Falchi ha approfondito come è stata costruita la squadra durante l’estate, con tante nuove giocatrici che sono arrivate a vestire la maglia del Volley Livorno. Oltre all’aspetto tecnico, la scelta è ricaduta su ragazze che hanno dimostrato un forte attaccamento al progetto gialloblù, ricordando come nei momenti decisivi di una stagione spesso sia proprio il senso di appartenenza a fare la differenza. A D’Alesio è toccato invece il compito di rispondere alle domande sulla condizione della squadra dopo quasi un mese dall’inizio della preparazione estiva. Con il Trofeo Lavorenti ormai alle porte, in programma sabato 26 settembre, e l’inizio del campionato fissato per il 17 ottobre, coach D’Alesio ha risposto che il gruppo sta lavorando molto bene, con le ragazze che stanno imparando a conoscersi per affinare gli automatismi da esprimere poi in campo, come è normale che sia per una squadra che ha cambiato diversi elementi durante l’estate. La chiusura della presentazione è spettata alla capitana Bianca Meini, che ha innanzitutto dichiarato di essere molto onorata e orgogliosa della fiducia data dalla società per ricoprire questo ruolo. Meini ha poi aggiunto che tutto sta procedendo nel migliore dei modi, con lo spogliatoio che si sta ben amalgamando giorno dopo giorno per costruire quella chimica che potrà essere davvero la chiave di volta per fare bene partita dopo partita.

La rosa: Bianca Meini, Erica Ricoveri, Giulia Pasanisi, Claudia Battaiola, Sara Crecchi, Federica Messina, Chiara Gai, Asja Dell’Omodarme, Emilia Menichetti, Carmela Gualtieri, Elisa Cavallo, Alessandra Pitto, Alessia Turini, Naomi Charlot Deroncele. Staff tecnico: Matteo D’Alesio (Allenatore), Matteo Sarti (2° allenatore), Federico Facchini (Scoutman), Luca Renai (Preparatore atletico) e Leonardo Orsini (Dirigente accompagnatore).

Condividi:

Riproduzione riservata ©