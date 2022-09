VVF Tomei in evidenza ai campionati italiani di società di canottaggio

Le regate hanno interessato le categorie giovanili, allievi e cadetti, gli under 18 e over 17

Il 16-17-18 settembre si sono svolti a Candia, in Piemonte, i Campionati Italiani di Società di canottaggio. Le regate hanno interessato le categorie giovanili, allievi e cadetti, gli under 18 e over 17. Nella giornata di domenica si è svolto il Trofeo dei giovani che prevedeva l’impegno di equipaggi delle rappresentative regionali, a rappresentare Livorno il GS Sportivo VVF Tomei Canottaggio.

Questi i risultati ottenuti per le diverse categorie. Nella categoria cadetti è da registrare la brillante prova di Spagnoli Tommaso e De Girolamo Vitolo Riccardo, medaglia d’oro del doppio maschile, il settimo posto di Falaschi Tommaso nel singolo 7.20 maschile e il quarto posto per il misto con Vigili del Fuoco Billi con Pellegrini Elia e Galanti Jacopo. Nelle regate di sabato si sono distinti nella categoria allievi C maschile il singolo 7.20 di Gentini Matteo che ha raggiunto la medaglia d’argento. A medaglia anche l’equipaggio del doppio allievi C maschile composto da Franzoni Alessio e Lazzerini Nicola giunti terzi al traguardo. Buona la prestazione nelle categorie femminili della singolista Cecconi Ginevra arrivata seconda nella categoria allievi C con il singolo, così come altrettanto positiva è stata la prova di D’Alessio Leonardo nella categoria allievi B2 singolo 7.20 che è arrivato al secondo posto. Si sono fermati invece ad un passo dal podio il doppio della categoria allievi B2 maschile composto da Abruzzese Francesco e Di Fraia Nicolas. Purtroppo le restanti gare dei giovanissimi sono state annullate a causa del maltempo e quindi alcuni giovanissimi del gruppo sportivo Vigili del Fuoco, loro malgrado, non si sono potuti esibire in questa occasione. Nel Campionato Italiano di Società, che si è concluso domenica.

Tutti gli equipaggi Tomei hanno superato le fasi di qualificazione guadagnandosi un posto nella finale A. Nella categoria under 18 buon sesto posto per Magagnini Alberto su 49 partecipanti, nella categoria over 17 buona prestazione per il 4 di coppia giunto quarto ad un passo dal podio. L’equipaggio era composto da Ceccatelli Emiliano, Cattermol Andrea; Cecconi Claudio e Giusti Jacopo. Nella stessa categoria si è fatto valere nel singolo Benini Edoardo che si è classificato al quinto posto su 33 partecipanti. Nel Trofeo giovani che prevedeva regate fra le rappresentative regionali, ottima prestazione per Magagnini Alberto giunto secondo nel singolo ragazzi.Piazzamenti che hanno portato punti alla Toscana per Galanti Jacopo, Spagnoli Tommaso, De Girolamo Vitolo Riccardo e Pieri Emma. Prossimo appuntamento fra due settimane a Chiusi per la disputa del Campionato Toscano.

Condividi: