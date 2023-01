Well Done Dario! A Londra seconda vittoria consecutiva nella gabbia del Cage Worriors

Dario Bellandi al centro nella foto di gruppo da Londra con amici, famiglia, fratello, Massimo Rizzoli e Chiara Penco; nell'altra Dario Bellandi e Massimo Rizzoli dopo la vittoria (foto pagina Fb Cage Worriors)

Alla O2 Arena di Londra il 31 dicembre l'atleta livornese ha vinto al primo round per ko tecnico. Da Londra: "E' stato un match duro ma bello. Una dedica? Alla famiglia e agli amici, a Massimo, e alla città che mi ha fatto sentire il sostegno". Dario "Neanderthal" Bellandi tornerà in Italia il 4 gennaio

Dario “Neanderthal” Bellandi conquista la seconda vittoria consecutiva nella gabbia del Cage Worriors (la quarta da professionista su cinque incontri da “pro” se consideriamo anche le due vittorie al Trofeo Rizzoli a marzo 2019 e febbraio 2020) dopo la vittoria del 7 ottobre 2022 a Roma e la sconfitta, ormai alle spalle, del 12 dicembre 2020. Il 31 dicembre 2022, alla O2 Arena di Londra, l’atleta livornese del Rendoki Dojo di Massimo Rizzoli ha sconfitto al primo round per ko tecnico il suo avversario. “E’ stato un incontro duro – spiega Dario a QuiLivorno.it raggiunto telefonicamente a Londra la mattina del 2 gennaio – sono anche finito al tappeto, mi sono rialzato, ho ripreso il match in mano e l’ho portato a casa. Duro ma bello sia per me che per chi, credo, è venuto a vedermi. Ho festeggiato il Capodanno nel migliore dei modi e penso – sorride – di aver fatto passare un ultimo dell’anno bello anche ai miei amici in giro per Londra”. Ora gli altri due incontri dei 5 previsti dal contratto con la Promotion. Dario tornerà in Italia il 4 gennaio. “Una dedica? Alla famiglia e agli amici, a Massimo, e alla città che mi ha fatto sentire il sostegno”.

