World Cup, argento per Ludovica Mazzola

Nell'ultima tappa dell'Artistica World Cup Finale Last Chance brillano le atlete della Polisportiva La Rosa Livorno. Medaglia d'argento nel Programme Free per Ludovica Mazzola, mentre nella Solo Dance arrivano piazzamenti incoraggianti per Beatrice Nannipieri, Emma Falleni e Noemi Giommi

L’ultima settimana di maggio e la prima di giugno vedono, al Pala BCC Romagnolo di Cesena, l’ultima tappa dell’Artistica World Cup Finale Last Chance. Sono attesi 1.250 atleti provenienti da tutto il mondo, 400 componenti degli staff, 30 rappresentative nazionali e oltre 2.500 presenze, con circa 13.000 pernottamenti nelle strutture ricettive. In palio ci sono 31 titoli e sono previste oltre 5 milioni di visualizzazioni sul sito Skate Italia. Un evento molto atteso, ricco di emozioni, successi, spettacolo e adrenalina. Della Polisportiva La Rosa Livorno, quattro atlete hanno varcato la pista di questo emozionante evento, presentandosi nelle discipline della Solo Dance e del Programme Free. Nella categoria Tots della Solo Dance, Ludovica Mazzola conquista la settima posizione. Nella categoria Minis, Beatrice Nannipieri ed Emma Falleni si classificano rispettivamente all’undicesimo e al dodicesimo posto; per Falleni si tratta di un importante miglioramento, con tre posizioni guadagnate rispetto alla World Cup di Garmisch, svoltasi poche settimane prima. Per Noemi Giommi, nella categoria Espoire, arriva invece una diciottesima posizione. Nnella specialità Free, Ludovica Mazzola ha incantato il pubblico con la sua interpretazione di Bollywood, migliorando il risultato ottenuto nella precedente edizione di Garmisch e conquistando la medaglia d’argento. Beatrice Nannipieri, nella categoria Minis, ha presentato un programma intenso e curato, interpretando La piccola fiammiferaia e ottenendo la sedicesima posizione. Le atlete sono state accompagnate dalle allenatrici Viola Barni e Cinzia Savi. Da casa, a fare il tifo, c’era tutta la Polisportiva La Rosa Livorno.

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