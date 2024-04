Zenith in onda, alla Bastia le gare degli atleti Special Olympics

Hanno partecipato 110 atleti di 11 associazioni provenienti dalla Toscana affiliate a Special Olympics Italia. Al termine della manifestazione, conclusa con tanti sorrisi, tutti i partecipanti hanno avuto la medaglia e la merenda per il viaggio di ritorno

Domenica 7 aprile l’associazione Special Olympics ha organizzato in collaborazione con S. Simone gli Amici di Tutti alla piscina della Bastia un meeting di nuoto denominato Zenith in onda 2024. Alla manifestazione riservata ad atleti diversamente abili hanno partecipato 110 atleti di 11 associazioni provenienti dalla Toscana affiliate a Special Olympics Italia. La manifestazione è iniziata con l’inno di Mameli e a seguire la sfilata. Al termine della sfilata un atleta dell’associazione Zenith ha letto il giuramento Special Olympics: “Che io possa vincere ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze”. “Le gare – spiega Luciano Simoni presidente e direttore provinciale di Livorno dell’associazione Special Olympics – sono iniziate con gli atleti con il sostegno del proprio tecnico in acqua, a seguire tutte le altre gare. Al termine della manifestazione, conclusa con tanti sorrisi, tutti i partecipanti hanno avuto la medaglia e la merenda per il viaggio di ritorno offerta. Le gare di domenica permettono di accedere ai campionati italiani Special Olympics che si svolgeranno a Tivoli dal 31 maggio al 2 giugno”.

