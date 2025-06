Altro colpo di mercato per il Jolly Acli Basket: arriva il play Sammartini

Playmaker classe 2001 proveniente dalla Futurosa Trieste. Con il suo talento, la sua visione di gioco e la determinazione che l’ha sempre contraddistinta, Sammartini rappresenta un tassello fondamentale per il nuovo corso della squadra labronica

Il Jolly Acli Basket Livorno è lieto di annunciare un nuovo importante innesto per la stagione 2025/2026: si tratta di Giorgia Sammartini, playmaker classe 2001 proveniente dalla Futurosa Trieste. Con la formazione giuliana, Sammartini ha disputato le ultime tre stagioni in Serie A2, chiudendo l’ultima annata con una media di 11,3 punti, 6,1 rimbalzi e 3,2 assist a partita, confermandosi tra le migliori interpreti del ruolo nella categoria.

Per Giorgia si tratta della prima esperienza lontano da casa, dopo aver compiuto tutto il percorso di crescita cestistica a Trieste.

Le sue parole: “Sicuramente non è stata una scelta semplice, perché questa è la mia prima esperienza lontano da casa. Ho sempre giocato a Trieste, quindi per me rappresenta davvero un passo fuori dalla mia comfort zone. Però il progetto di Livorno mi è sembrato subito ambizioso e stimolante: ecco cosa mi ha convinta. Credo possa essere il posto giusto per crescere sia dal punto di vista sportivo che personale. A livello di obiettivi individuali, voglio migliorare sotto tutti gli aspetti. Sento di avere ancora margini di crescita, soprattutto su alcuni aspetti tecnici e individuali su cui so di dover lavorare. Ma voglio anche crescere come persona, avere più fiducia in me stessa e credere di più nelle mie capacità. Mi aspetto di trovare un bel gruppo, un ambiente positivo e tanto pubblico al palazzetto. Spero che si crei fin da subito una squadra coesa, perché penso che l’unione sia il primo ingrediente per ottenere buoni risultati. A Trieste ho fatto tutta la trafila delle giovanili: un anno in Serie C con promozione in B, quattro anni in Serie B culminati con la promozione in A2, e poi tre stagioni in A2. Questa sarà la mia prima esperienza fuori casa: una sfida nuova che affronterò con entusiasmo”.

Con il suo talento, la sua visione di gioco e la determinazione che l’ha sempre contraddistinta, Sammartini rappresenta un tassello fondamentale per il nuovo corso del Jolly Acli Basket.

